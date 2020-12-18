18 декабря 2020, 20:48
Чеченские следователи вошли в противоречие с позицией России по делу Умарова
Управление Следкома по Чечне сочло достоверными показания родственников пропавшего Мовсара Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном. Позиция следствия прямо противоречит заявлениям представителя России в ЕСПЧ, указали правозащитники.
Как писал "Кавказский узел", родственники пропавшего грозненца Мовсара Умарова добились возбуждения дела об убийстве. Мать Мовсара заявила, что сына задержали 18 июля за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. Она предположила, что Умаров стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий.
В своих показаниях родственники Умарова детально описали место их встречи с ним на территории полка, расположение помещений, обстановку и интерьер кабинетов, указал замглавы первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чеченской Республике Шамиль Хамидов. "В настоящее время у следствия не возникают сомнения в объективности этих показаний, в том числе содержание Умарова М.М. в определенное время после его похищения на территории названного полка", - говорится в письме следствия, опубликованном сегодня на сайте "Комитета против пыток".
Письмо датировано 16 ноября и получено в ответ на жалобу правозащитников, недовольных отказом в проверке показаний родственников Умарова.
Таким образом, чеченское управление Следкома опровергло позицию российских властей, сделал вывод руководитель северокавказского филиала "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.
"Сейчас мы не можем точно утверждать, какими именно доказательствами, помимо свидетельских показаний, подтверждается факт пребывания Мовсара на территории "Нефтеполка", так как ознакомиться с материалами дела мы сможем лишь при передаче его в суд, либо в случае его приостановления. Но мы удовлетворены тем, что Следственный комитет занял здравую позицию по уголовному делу и не побоялся опровергнуть изначальную позицию российского правительства, которую сообщил Европейскому суду по правам человека Михаил Гальперин. В ближайшие дни мы дополним нашу жалобу в Страсбург новой информацией и, конечно же, продолжим дальше взаимодействовать со Следственным комитетом по этому уголовному делу", - приводятся слова Пискунова на сайте правозащитной организации.
Российский уполномоченный при Европейском суде Михаил Гальперин, отвечая на вопросы ЕСПЧ, заявил 25 сентября, что Мовсара Умарова чеченские силовики не задерживали и вообще не доставляли его в отделения каких бы то ни было силовых структур, жестокому обращению со стороны представителей власти он также не подвергался. При этом Гальперин сослался на итоги проверки, проведенной следователями Ленинского района Грозного.
Гальперин ранее именно отрицал задержание Умарова, а не говорил в предположительном ключе, подчеркнул Дмитрий Пискунов.
"В своем ответе, который Михаил Гальперин отправил в ЕСПЧ, он с серьезной уверенностью утверждал, что Мовсар Умаров не содержался на территории каких-либо правоохранительных органов, в том числе и чеченских, и в отношении него не велось какого-либо уголовного или административного преследования. Соответственно, не было такого, что "мы еще не уверены, мы точно не знаем". Он сказал четко: "Мовсара не было ни в каких силовых подразделениях"", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".
Брат Мовсара Муса Умаров счел ответ следствия показателем результативности работы силовиков. "Мне кажется, следствие идет в правильном направлении, что они действительно занимаются [делом]. Если на основе наших показаний они пришли к выводу, что Мовсар находился на территории этого полка, я считаю, что они действительно занимаются расследованием его исчезновения, а не саботированием или уходом от этой главной цели, цели расследования", - сказал Муса Умаров корреспонденту "Кавказского узла".
Он отметил, что с теми членами семьи, которых уже допросили, больше следственных действий не проводилось. "Но, насколько мне известно, следователи опрашивали друзей Мовсара. А сегодня наша младшая сестра вызвана на допрос, потому что летом она получала сообщения от одного человека о том, что с Мовсаром всё в порядке, что сотрудники силовых структур проведут с ним следственные действия, которые они хотели с ним провести, и после этого его отпустят. Эти аудиосообщения также приобщены к делу. Так что есть ощущение, что работа идет, следователи занимаются расследованием", - констатировал Муса.
По ее мнению, следователь показал заинтересованность в раскрытии преступления. "По его разговору, по его поведению я прихожу к такому выводу. Хотя я уже никому не верю", - добавила женщина.
Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить в аппарате уполномоченного РФ при ЕСПЧ Михаила Гальперина оперативный комментарий относительно противоречия между его заявлениями и ответом следствия.
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"