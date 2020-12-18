Чеченские следователи вошли в противоречие с позицией России по делу Умарова

18 декабря 2020, 20:48

Управление Следкома по Чечне сочло достоверными показания родственников пропавшего Мовсара Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном. Позиция следствия прямо противоречит заявлениям представителя России в ЕСПЧ, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", родственники пропавшего грозненца Мовсара Умарова добились возбуждения дела об убийстве. Мать Мовсара заявила, что сына задержали 18 июля за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. Она предположила, что Умаров стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий.

По словам родственников Умарова, 7 августа их попросили срочно пройти в расположение одной из силовых структур в Грозном, где они увидели задержанного. Мать Умарова утверждает, что от него под угрозой длительного заключения требовали помочь поимке предполагаемых боевиков. После спецоперации с участием Умарова он не выходил на связь с родными.

В своих показаниях родственники Умарова детально описали место их встречи с ним на территории полка, расположение помещений, обстановку и интерьер кабинетов, указал замглавы первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чеченской Республике Шамиль Хамидов. "В настоящее время у следствия не возникают сомнения в объективности этих показаний, в том числе содержание Умарова М.М. в определенное время после его похищения на территории названного полка", - говорится в письме следствия, опубликованном сегодня на сайте "Комитета против пыток".

Письмо датировано 16 ноября и получено в ответ на жалобу правозащитников, недовольных отказом в проверке показаний родственников Умарова.

Таким образом, чеченское управление Следкома опровергло позицию российских властей, сделал вывод руководитель северокавказского филиала "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

"Сейчас мы не можем точно утверждать, какими именно доказательствами, помимо свидетельских показаний, подтверждается факт пребывания Мовсара на территории "Нефтеполка", так как ознакомиться с материалами дела мы сможем лишь при передаче его в суд, либо в случае его приостановления. Но мы удовлетворены тем, что Следственный комитет занял здравую позицию по уголовному делу и не побоялся опровергнуть изначальную позицию российского правительства, которую сообщил Европейскому суду по правам человека Михаил Гальперин. В ближайшие дни мы дополним нашу жалобу в Страсбург новой информацией и, конечно же, продолжим дальше взаимодействовать со Следственным комитетом по этому уголовному делу", - приводятся слова Пискунова на сайте правозащитной организации.

Российский уполномоченный при Европейском суде Михаил Гальперин, отвечая на вопросы ЕСПЧ, заявил 25 сентября, что Мовсара Умарова чеченские силовики не задерживали и вообще не доставляли его в отделения каких бы то ни было силовых структур, жестокому обращению со стороны представителей власти он также не подвергался. При этом Гальперин сослался на итоги проверки, проведенной следователями Ленинского района Грозного.

Гальперин ранее именно отрицал задержание Умарова, а не говорил в предположительном ключе, подчеркнул Дмитрий Пискунов.

"В своем ответе, который Михаил Гальперин отправил в ЕСПЧ, он с серьезной уверенностью утверждал, что Мовсар Умаров не содержался на территории каких-либо правоохранительных органов, в том числе и чеченских, и в отношении него не велось какого-либо уголовного или административного преследования. Соответственно, не было такого, что "мы еще не уверены, мы точно не знаем". Он сказал четко: "Мовсара не было ни в каких силовых подразделениях"", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Брат Мовсара Муса Умаров счел ответ следствия показателем результативности работы силовиков. "Мне кажется, следствие идет в правильном направлении, что они действительно занимаются [делом]. Если на основе наших показаний они пришли к выводу, что Мовсар находился на территории этого полка, я считаю, что они действительно занимаются расследованием его исчезновения, а не саботированием или уходом от этой главной цели, цели расследования", - сказал Муса Умаров корреспонденту "Кавказского узла".

Исчезновение Умарова вызвало резонанс, но Кадыров, высказываясь на эту тему, не дал даже формальных обещаний провести расследование, отметил председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. Более того, по словам Мусы Умарова, чеченские силовики требовали от родственников прекратить жаловаться на исчезновение Мовсара Умарова после задержания. Муса Умаров покинул Чечню после того, как чиновники высказали недовольство его претензиями к советнику Рамзана Кадырова.

Он отметил, что с теми членами семьи, которых уже допросили, больше следственных действий не проводилось. "Но, насколько мне известно, следователи опрашивали друзей Мовсара. А сегодня наша младшая сестра вызвана на допрос, потому что летом она получала сообщения от одного человека о том, что с Мовсаром всё в порядке, что сотрудники силовых структур проведут с ним следственные действия, которые они хотели с ним провести, и после этого его отпустят. Эти аудиосообщения также приобщены к делу. Так что есть ощущение, что работа идет, следователи занимаются расследованием", - констатировал Муса.

Мать Мовсара Эсет Умарова выразила возмущение тем, что следствие отказало в проведении проверки показаний родных Умарова на территории силовой структуры. "Они сказали, что достаточно показаний, которые мы им дали, но я бы очень хотела, чтобы опрашивали на месте. Я была там 7 августа, и в последний раз видела там своего сына. И я могла бы показать детально, как всё было - где кто стоял, где я с сыном разговаривала. Но они отказали в этом почему-то. А ведь это очень важно! Потому что Гальперин сказал: "Он не задерживался, не удерживался". Но я-то там была, я видела все эти помещения, и, если бы нас туда повели, я восстановила бы все, как было, в деталях. И это бы дало, мне кажется, ход этому процессу", - сказала Эсет Умарова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, следователь показал заинтересованность в раскрытии преступления. "По его разговору, по его поведению я прихожу к такому выводу. Хотя я уже никому не верю", - добавила женщина.

Мать еще надеется, что ее сын жив. "Я их растила без отца, он умер в 2001 году от болезни. И я просто надеюсь сейчас - дай Аллах, чтоб он вернулся живым к своим детям. Детей очень жалко. Они так скучают. А я-то потерплю. Хотя, конечно, я тоже скучаю. И очень надеюсь, что он все-таки жив. Мой сын никому дорогу не перешел, всегда вел себя достойно, людям плохого никому не сделал", - сказала она.