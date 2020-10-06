Мать Мовсара Умарова добилась возбуждения дела об убийстве

06 октября 2020, 21:05

Уголовное дело об убийстве возбуждено по заявлению матери пропавшего грозненца Мовсара Умарова после того, как Европейский суд по правам человека обратил внимание на его исчезновение.

Как писал "Кавказский узел", Мовсар Умаров не доставлялся в отделения правоохранительных органов Чечни и не подвергался жестокому обращению со стороны силовиков, заявила Россия в ответе на вопросы Европейского суда по правам человека. Правозащитники считают эти объяснения неубедительными.

Житель Грозного Мовсар Умаров был задержан за просмотры эфиров критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова 18 июля, а затем пропал, сообщила его мать. Женщине заявили, что сын сбежал от силовиков. Она предположила, что Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий.

По факту исчезновения местного жителя Мовсара Умарова в Грозном завели уголовное дело по статье об убийстве, сообщили сегодня со ссылкой на управление Следственного комитета по Чечне "Кавказ Реалии".

"По заявлению Умаровой Э.А об исчезновении ее сына (...) проведена процессуальная проверка, по результатам которой 28 сентября следователем по особо важным делам Ленинского района Грозного Музаевым М.О. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ", - цитирует издание письмо за подписью заместителя руководителя следственного отдела Ленинского района Грозного Следственного управления СК РФ по Чечне М. Хаяури. В документе отмечается, что следователь выясняет местонахождение Мовсара Умарова, а также личности людей, "причастных к его безвестному исчезновению".

Чеченские силовики убеждают родственников задержанных не обращаться в правозащитные организации, напомнил Telegram-канал 1Adat. "Наши информаторы в один голос заявляли нам о том, что Мовсар Умаров был убит (...) Хоть и поздно, но родственники Мовсара написали жалобы в правозащитные организации, дабы восстановить справедливость", - говорится в публикации канала от 1 октября.

На официальных сайтах прокуратуры Чечни, МВД Чечни и управления СК РФ по Чечне на 21:00 мск 6 октября не содержится информации о возбуждении уголовного дела об убийстве Мовсара Умарова.

Напомним, что правозащитники попросили ЕСПЧ применить "правило 39", которое позволяет потребовать от Российской Федерации обеспечительных мер по установлению местонахождения Умарова, а также гарантий его освобождения и безопасности. ЕСПЧ не исключил, что воспользуется "правилом 39".

Обеспечительные меры, применяемые ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 Регламента, обычно заключаются в запрете государству совершать те действия, которые могут привести к причинению непоправимого вреда здоровью или создают угрозу жизни, либо в указании государству на необходимость совершения определенных действий с целью предотвращения такого вреда, поясняется в публикации от 13 февраля 2015 года на сайте о подаче заявлений в ЕСПЧ.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.