05 октября 2020, 13:50

ЕСПЧ потребовал от властей России ответа на вопросы о пытках Кутаева

Властям России следует пояснить, подвергался ли пыткам после задержания в 2014 году президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и не было ли его уголовное преследование политически мотивированным, объявил сегодня Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля 2015 года стало известно, что Комитет против пыток направил в ЕСПЧ жалобу с обоснованием несправедливости уголовного преследования Руслана Кутаева.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Руслана Кутаева, сообщила сегодня пресс-служба суда. В частности, ЕСПЧ 17 сентября задал российским властям вопросы о том, подвергался ли заявитель пыткам после задержания, провели ли власти эффективное расследование его жалобы на пытки, было ли преследование Кутаева политически мотивированным, а судебное разбирательство – справедливым, говорится в тексте документа, размещенного на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека склонен согласиться с мнением правозащитников о политической подоплеке уголовного преследования Кутаева, предположил руководитель северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов. "Об этом говорят заданные правительству вопросы в рамках статьи 18 ("Пределы использования ограничений в отношении прав". - Прим. "Кавказского узла") Европейской конвенции, которая применяется как раз в случаях политических преследований", – приводятся сегодня его слова на сайте организации.

Напомним, что Руслан Кутаев в июле 2014 года был осужден на четыре года колонии по обвинению в хранении наркотиков. Он не признал вину и заявил о пытках. По фактам применения пыток правозащитники из Сводной мобильной группы, которые навещали Кутаева в СИЗО, обратились с сообщением о преступлении в Следственный комитет. Однако следователь чеченского управления СКР по результатам своей проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, говорится в материале "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch связала уголовное преследование Кутаева с его выступлением на научной конференции "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?", на которой он раскритиковал запрет Рамзана Кадырова проводить 23 февраля мероприятия в память о депортации чечено-ингушского народа. 20 декабря 2017 года Кутаев освободился из колонии, говорится в биографии Руслана Кутаева, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на странице "Инакомыслие в Чечне"

Примечание:

"Власти России назвали силовиков невиновными в похищении Тепсуркаева", "Комитет против пыток подал кассационную жалобу на приговор Кутаеву", "Правозащитники сочли реалистичными данные 1Adat о похищениях в Чечне".

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