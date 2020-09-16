ЕСПЧ вмешался в дело об исчезновении грозненца Умарова

16 сентября 2020, 16:09

Европейский суд по правам человека рассматривает вопрос об особых мерах безопасности для жителя Чечни Мовсара Умарова, о побеге которого во время спецоперации заявили силовики, сообщил сегодня "Комитет против пыток".

Как писал "Кавказский узел", мать грозненца Мовсара Умарова, Эсет, заявила, что сына задержали за просмотр видеоблога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. По словам Эсет Умаровой, по неофициальным каналам она узнала, что силовики угрозами длительного заключения пытались заставить ее сына помочь в поимке боевиков. Затем женщине, по ее словам, заявили, что сын сбежал. Она предположила, что Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Умаров так и не вышел на связь с родными, констатировала его сестра.

Заявления чеченских силовиков о побеге Умарова звучат неубедительно, поскольку ничего не известно о наказании охранявших задержанного, указали бывшие сотрудники силовых структур. О том, что Умаров сбежал, силовики заявили родным только спустя неделю, 18 августа. При этом они отказались объявить Умарова в розыск или как-либо иначе искать его, указал Правозащитный центр "Мемориал". Исчезновение Умарова вызвало достаточно широкий резонанс, но Кадыров не дал даже формальных обещаний провести расследование, отметил председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил юристов "Комитета против пыток", что рассматривает возможность применить правило 39 для обеспечения безопасности Мовсара Умарова.

Кроме того, ЕСПЧ запросил у российского правительства информацию о причинах, по которым Умаров попал под контроль чеченских силовиков, говорится в сегодняшней публикации на сайте "Комитета против пыток".

В соответствии с 39-м правилом Регламента ЕСПЧ, суд может указать на временные меры любой договаривающейся стороне конвенции. "Временные меры — это срочные меры, которые, в соответствии с устоявшейся практикой суда, применяются только там, где есть неизбежный риск нанесения непоправимого вреда. Такие меры решено применять в связи с разбирательством в суде, не предрешая никаких последующих решений о допустимости или обоснованности данного дела, по существу", - поясняется на сайте ЕСПЧ.

Юристы правозащитной организации ранее, 14 сентября, направили в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Мовсара Умарова, предусмотренных статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - о запрете пыток и праве на личную неприкосновенность. Именно правозащитники поставили вопрос о применении правила 39 и попросили потребовать от России установить местонахождение Умарова, а также гарантировать его освобождение и безопасность.

ЕСПЧ задал российским властям вопросы о том, задерживался ли Мовсар Умаров и на каких основаниях, где он находится сейчас, какие шаги предприняли российские правоохранительные органы для выяснения обстоятельств его исчезновения, подвергался ли он пыткам, имеется ли у него возможность видеться с родственниками и адвокатом. Ответы должны быть даны до 25 сентября.

Если Умаров еще жив, вмешательство ЕСПЧ - один из немногих оставшихся инструментов для обеспечения безопасности этого человека, указал глава Северо-Кавказского филиала "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов. "Мы надеемся, что у нас и у родственников Мовсара ещё есть шанс увидеть его живым. Правоохранительные органы в курсе этой ситуации еще с 26 августа, когда родственники обратились в региональную прокуратуру. Однако до сих пор следствие не предприняло каких-либо шагов по установлению его местонахождения, о которых нам было бы известно", - приводятся слова Пискунова в публикации "Комитета против пыток".

Прокуратура, МВД и Следком должны найти Мовсара Умарова и проверить законность действий силовиков, которые утверждают, что он сбежал после задержания, указал ранее Правозащитный центр "Мемориал" в заявлениях, поданных правоохранителям.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.