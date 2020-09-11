Правозащитники призвали силовиков разыскать грозненца Умарова

11 сентября 2020, 19:03

Прокуратура, МВД и Следком должны найти Мовсара Умарова и проверить законность действий силовиков, которые утверждают, что он сбежал после задержания, заявил Правозащитный центр "Мемориал".

Как информировал "Кавказский узел", мать грозненца Мовсара Умарова, Эсет, сообщила, что его задержали за просмотр видеоблога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. По словам Эсет Умаровой, силовики угрозами длительного заключения пытались заставить ее сына помочь в поимке боевиков. Затем женщине, по ее словам, заявили, что сын сбежал. Она предположила, что Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Заявления чеченских силовиков о побеге Умарова звучат неубедительно, поскольку ничего не известно о наказании охранявших задержанного, указали бывшие сотрудники силовых структур.

Сообщение о том, что родственники ведут поиск пропавшего жителя Грозного, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 29 августа. В нем указано, что мужчина был задержан силовиками 18 июля. "Умаров [...] был доставлен в Ленинское РОВД г. Грозного, а оттуда в ночь с 18-19 июля переведен на территорию полка вневедомственной охраны ("нефтяной полк"), где содержался до 7 августа. После этого родственникам заявили, что он у них сбежал, и что никакой информации о нем у них нет", — написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Брат Мовсара Умарова Муса попросил Правозащитный центр "Мемориал" помочь найти пропавшего, после чего правозащитники направили запросы в прокуратуру Чечни и региональные управления МВД и Следкома с требованием проверить законность действий правоохранителей и установить местонахождение Умарова.

Мовсара Умарова задержали еще 18 июля, прямо из грозненского ресторана "Суши-бро", где он работал официантом. Очевидцы рассказали родственникам Умарова, что силовики не предъявили документов при задержании и не объяснили, почему заинтересовались им. Более того, они пригрозили персоналу физической расправой за огласку произошедшего или обнародование записей с видеокамер. В отделе силовой структуры, куда обратились родственники Умарова, им подтвердили его задержание, но сообщили, что тот уже увезен на территорию полка вневедомственной охраны.

Только 7 августа родственники смогли увидеть Умарова, который все еще находился на территории полка. Человек, назвавшийся Джабраилом, сказал, что о задержании Умарова знает Рамзан Кадыров. "Глава Чеченской Республики в курсе всей этой ситуации, и в связи со священным для мусульман праздником Курбан-байрам он его простил. Но для того чтобы выйти, он должен помочь в задержании двух человек — жителей Дагестана и Ингушетии. В противном случае я ему гарантирую 15–20 лет тюрьмы", — процитировал Правозащитный центр "Мемориал" слова этого человека, который, по словам Мусы Умарова, угрожал его семье.

В последний раз Мовсар Умаров связывался с родственниками 11 августа. Родные получили от него sms-сообщение "я на встрече", после чего телефон Умарова перестал отвечать. В то же день из отдела полиции в Грозном исчезла машина Умарова, находившаяся там со времени его задержания. О том, что Умаров сбежал, силовики заявили 18 августа. При этом они отказались объявить Умарова в розыск или как-либо иначе искать его, указано в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

7 сентября советник главы Чечни Магомед Байтуев заявил, что не имеет отношения к судьбе Мовсара Умарова. Работа Байтуева не связана с деятельностью силовиков, поддержал своего советника Рамзан Кадыров. "Забросили в Интернет, [что] он какого-то Мовсара похитил. Забросили его фото. Зачем забросили? Потому что он рядом со мной", — сказал Кадыров про Байтуева.

Ранее "Кавказский узел" писал о схожем случае в Ингушетии. 6 августа в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района проходила контртеррористическая операция, в ходе которой, как утверждают силовики, от них скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев. Представители спортивного сообщества Ингушетии не поверили в причастность Евлоева к вооруженному подполью. Официальные версии силовиков о ходе спецопераций не внушают доверия, отметила в связи с исчезновением спортсмена журналистка Изабелла Евлоева.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.