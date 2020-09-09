Кадыров отверг причастность своего советника к исчезновению Умарова

09 сентября 2020, 14:27

Советник главы Чечни Магомед Байтуев заявил, что не имеет отношения к судьбе Мовсара Умарова, пропавшего после задержания силовиками. Работа Байтуева не связана с деятельностью силовиков, указал Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", мать грозненца Мовсара Умарова, Эсет, сообщила, что его задержали за просмотр видеоблога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. По словам Эсет Умаровой, силовики угрозами длительного заключения пытались заставить ее сына помочь в поимке боевиков. Затем женщине, по ее словам, заявили, что сын сбежал. Она предположила, Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Заявления чеченских силовиков о побеге Умарова звучат неубедительно, поскольку ничего не известно о наказании охранявших задержанного, указали бывшие сотрудники силовых структур.

Сообщение о том, что родственники ведут поиск пропавшего жителя Грозного, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 29 августа. В нем указано, что мужчина был задержан силовиками 18 июля. "Умаров [...] был доставлен в Ленинское РОВД г. Грозного, а оттуда в ночь с 18-19 июля переведен на территорию полка вневедомственной охраны ("нефтяной полк"), где содержался до 7 августа. После этого родственникам заявили, что он у них сбежал и что никакой информации о нем у них нет", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с работниками культуры 8 сентября заявил, что его советник Магомед Байтуев не имеет отношения к исчезновению Мовсара Умарова.

"Магомед [Байтуев] мой помощник, 20 лет со мной. Я не видел человека, которого бы он обидел хотя бы громким словом. В его функциональнее обязанности не входит задержание и заключение людей под арест, забирать, приводить. Он выполняет мои личные поручения с <...> прессой. Забросили в Интернет, [что] он какого-то Мовсара похитил. Забросили его фото. Зачем забросили? Потому что он рядом со мной", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова, прозвучавшие на видео, опубликованном на странице главы Чечни в соцсети "Вконтакте" 8 сентября.

Глава Чечни также сообщил, что Байтуеву и в целом в адрес чеченских властей поступили угрозы. "Пишут: «мы тебя убьем», «я из такого-то села, я тебе не оставлю то, что ты сделал», «я работник Росгвардии», «отныне мы умрем, сражаясь против власти». Перед людьми спектакли устраивают. Почему [так] говорят? Чтобы вы про это говорили", - сказал Кадыров, обращаясь к работникам культуры.

Заявление Кадырова является реакцией на публикацию 1ADAT, заявили авторы Telegram-канала 8 сентября. "Совещание проводилось буквально через час-два после нашего поста о нестабильной ситуации в республике. Несмотря на это, Кадыров упомянул на совещании нашу публикацию, тем самым пытаясь успокоить свое окружение", - говорится в публикации.

Заявлению Кадырова предшествовала публикация Telegram-канала 1ADAT от 3 сентября, где, в частности, утверждалось, что Байтуев говорил с Эсет Умаровой, назвавшись при этом Джабраилом. Указание сделать так, чтобы Умаров исчез, исходило от руководства Чечни, заявили авторы Telegram-канала, сравнив судьбу Умарова со смертью преподавателя грозненского вуза Хизира Ежиева.

Преподаватель экономики в Грозненском государственном техническом университете Хизир Ежиев был похищен 19 декабря 2015 года. Информацию об этом жители Чечни, в том числе его студенты, рассылали через соцсети и мобильные приложения. 1 января 2016 года в лесу на окраине села Рошни-Чу Урус-Мартановского района было найдено его тело.

Байтуев предложил встретиться с сомневающимися

Советник главы Чечни Магомед Байтуев еще 7 сентября заявил, что не имеет отношения к исчезновению Мовсара Умарова. "Однозначно заявляю вам, что не имею ни малейшего представления, кто он, где находится, что с ним случилось и почему меня вообще вмешали в эту тему. Я никогда с ним не пересекался и вообще даже ничего не слышал о Мовсаре Умарове до сих пор. Я являюсь госслужащим и задержание нарушителей закона или же участие в каких-то специальных операциях не входит в мои функциональные обязанности", - заявил Байтуев.

Он сказал при этом, что "каждый представитель команды Кадырова готов взять в руки оружие и выполнить любое указание Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича". Сами эти приказы "никогда не выходят за пределы правового поля и интересов <...> народа", заверил чиновник.

Всем, кто "имеет сомнения, претензии, желание узнать истину или пообщаться", Магомед Байтуев предложил встретиться вечером у мечети "Сердце Чечни" в Грозном. "Давайте встретимся и узнаем истину. Я докажу вам, что эти провокаторы клевещут на людей", - написал советник Кадырова в публикации на личной странице в Instagram от 7 сентября. Информация о том, состоялась ли встреча у мечети "Сердце Чечни, на странице Байтуева к 13.30 мск 9 сентября не появилась.

Пользователи Instagram указали Байтуеву на унижение Тепсуркаева

Публикация Байтуева к 14.10 мск 9 сентября собрала 455 "лайков" и 333 комментария, авторы которых поддержали чиновника. "Пусть Всевышний убережет от несправедливости", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя jiezhe05. "Обычное дело провокаторов в сети. Больше им делать нечего", - написал zabavyradi89.

Репост публикации Байтуева в Instagram-паблике "Онлайн Чечня" собрал не только комментарии в поддержку советника главы Чечни, но и критические. "Что ты докажешь, <когда> <...> сажают на бутылку такого же чеченца, как вы? Кадыровцы заигрались, позорят Чечню", - написал isaisaev693, напомнив об унижении Салмана Тепсуркаева.

В Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. В еще одном видео Тепсуркаев заявил, что записал видео, где садится на бутылку, потому что за оскорбление чеченских силовиков в Telegram-канале 1ADAT ему грозила смерть. Авторы канала возразили, что не допускали оскорбительных публикаций, и связали заявления Тепсуркаева с пропагандой властей Чечни.

"Мага (Магомед Байтуев. - Прим. "Кавказского узла") настоящий профессионал, честный и верный друг, хороший сын своего народа и настоящий воин!" – заявил za_kra_mohmad.

К 13.30 мск 9 сентября публикация в Instagram-паблике "Онлайн Чечня" собрала 104 "лайка" и 10 комментариев. У паблика 74,8 тысячи подписчиков.