Ветераны силовых структур не поверили версии о побеге грозненца Умарова

08 сентября 2020, 16:18

Заявления чеченских силовиков о побеге Мовсара Умарова звучат неубедительно, поскольку ничего неизвестно о наказании охранявших задержанного, указали бывшие сотрудники силовых структур. Просмотр роликов Тумсо Абдурахманова, в связи с которым задержали Умарова, силовики считают признаком нелояльности, отметил глава Ассамблеи народов Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", мать грозненца Мовсара Умарова, Эсет, сообщила, что его задержали за просмотр видеоблога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. По словам Эсет Умаровой, силовики угрозами длительного заключения пытались заставить ее сына помочь в поимке боевиков. Затем женщине, по ее словам, заявили, что сын сбежал. Она предположила, Мовсар стал жертвой внесудебной расправы.

Сообщение о том, что родственники ведут поиск пропавшего жителя Грозного, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 29 августа. В нем указано, что мужчина был задержан силовиками 18 июля. "Умаров [...] был доставлен в Ленинское РОВД г. Грозного, а оттуда в ночь с 18-19 июля переведен на территорию полка вневедомственной охраны ("нефтяной полк"), где содержался до 7 августа. После этого родственникам заявили, что он у них сбежал и что никакой информации о нем у них нет", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Спецслужбы действительно используют арестованных в качестве "приманки" для боевиков, но в данном случае версия выглядит неубедительно, указал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник КГБ Геннадий Гудков.

"Само это задержание только за то, что он что-то смотрел, - грубое нарушение всех российских правовых норм. Кроме того, у меня большие сомнения, что он был связан с реальными боевиками. Люди, смотрящие антиправительственные ролики, и те, кто пытается устраивать нападения и теракты — это две совершенно разных страты. Если бы это была реальная операция, они не стали бы об этом распространяться. Придумали бы убедительную легенду и, тем более, не давали бы ему в руки телефон", - сказал Гудков.

Он также скептично отнесся к заявлениям силовиков о побеге Умарова. "Я полагаю, что они сделали нечто, что потом можно было трактовать как попытку к бегству, и создали видимость того, что он сбежал. Я боюсь, что здесь мы столкнулись с очередным случаем того, чем «прославилась» Чечня в последние годы, когда люди просто бесследно исчезают, а расследование этих историй прекращают или вовсе не ведут", - сказал Геннадий Гудков.

Бывший силовик отметил, что информации о наказании сотрудников за побег Умарова не было. "Обычно за побеги наказывают, и наказывают строго", - подчеркнул Гудков.

В таких случаях "наказывают обязательно, если только побег не был спланирован [руководством силовиков]", указал корреспонденту "Кавказского узла" вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир Елисеев.

То, что в случае побега задержанного охранников обязательно наказывают, корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил и адвокат Евгений Черноусов, ранее много лет работавший в МВД. "Если человек сбежал, начинают служебную проверку, а если он какое-то преступление совершил после побега, то речь может пойти об уголовном деле: по вине такого-то было совершено такое-то преступление. Минимальное наказание в случае просто проверки — строгий выговор или предупреждение о неполном служебном соответствии", - отметил Черноусов.

Правозащитники готовят заявление в Следком

Эсет Умарова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что пока родственники обратились за помощью в "Комитет против пыток". "Если это не даст результата, тогда мы будем обращаться во все СМИ с рассказом о нашей истории", - сказала она.

Председатель Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что 4 сентября получил заявление от брата Эсет Умаровой, а сегодня и 9 сентября планирует получить объяснения от других родственников пропавшего. "Как только будет более подробная информация, подадим заявление о преступлении в Следственный комитет", - сказал Пискунов.

Геннадий Гудков посоветовал семье Мовсара Умарова немедленно нанять адвоката и добиваться наказания силовиков за исчезновение мужчины.

"Надо запросить данные с камер видеонаблюдения в том районе, где он пропал, поскольку в дальнейшем записи просто могут быть стерты, и максимально быстро опросить всех, кто виделся с пропавшим до похищения", - сказал адвокат Евгений Черноусов .

"Кавказский узел" также направил в прокуратуру Чечни запрос с просьбой уточнить, было ли принято заявление Эсет Умаровой и проведена ли по нему проверка.

Блогер Тумсо Абдурахманов эмигрировал из России и обратился к властям Польши с просьбой о политическом убежище. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. Об этих диспутах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Силовики наказывают жителей Чечни за просмотр роликов Тумсо

Президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в Чечне наказывают людей, которые смотрят ролики Тумсо Абдурахманова.

"Если человек смотрит эти ролики - это уже говорит о том, что он недоволен властью. Хотя о том, что там говорят, знают все, но когда видят, что это сказано извне, это воспринимается как отдушина. И когда кого-то задерживают, [силовики] сразу же начинают смотреть мобильные телефоны — что там есть. И если находят что-то крамольное, наказывают. Они надеются таким образом запугать чеченцев, и не понимают, что достигают обратного эффекта — в обществе копится злость и протест", - сказал Кутаев.