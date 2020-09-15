Мовсар Умаров не вышел на связь с родными после исчезновения в Грозном

15 сентября 2020, 02:50

Мовсар Умаров с момента исчезновения в июле так и не вышел на связь с родными, сообщила его сестра. По словам президента "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, родственники похищенных в Чечне сначала опасаются обращаться к правозащитникам и пытаются выяснить судьбу близких по своим каналам.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 сентября советник главы Чечни Магомед Байтуев заявил, что не имеет отношения к судьбе Мовсара Умарова. Работа Байтуева не связана с деятельностью силовиков, поддержал своего советника Рамзан Кадыров. "Забросили в Интернет, [что] он какого-то Мовсара похитил. Забросили его фото. Зачем забросили? Потому что он рядом со мной", - сказал Кадыров про Байтуева. Исчезновение Умарова вызвало достаточно широкий резонанс, но Кадыров не дал даже формальных обещаний провести расследование, отметил председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, а глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил, что общественный резонанс вокруг исчезновения Умарова вызвал болезненную реакцию чеченских властей.

Мать грозненца Мовсара Умарова, Эсет, сообщила, что его задержали за просмотр видеоблога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. По словам Эсет Умаровой, по неофициальным каналам она узнала, что силовики угрозами длительного заключения пытались заставить ее сына помочь в поимке боевиков. Затем женщине, по ее словам, заявили, что сын сбежал. Она предположила, что Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Заявления чеченских силовиков о побеге Умарова звучат неубедительно, поскольку ничего не известно о наказании охранявших задержанного, указали бывшие сотрудники силовых структур.

Глава Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня, 15 сентября, планирует лично подать заявление о возбуждении уголовного дела по факту пропажи Мовсара Умарова в следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике, "чтобы оно нигде не затерялось в дороге".

"Согласно УПК (Уголовно-процессуального кодекса) нам в течение трех дней должны дать ответ о возбуждении уголовного дела либо о передаче по подсудности. В исключительных случаях принятие решения может затянуться на две недели или даже на месяц. Однако мы часто сталкиваемся с тем, что СКР максимально затягивает ответ с помощью разного рода административных уловок, и рассмотрение заявления может занять месяц", - отметил Пискунов.

Сестра Мовсара Умарова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что от брата с момента его исчезновения никаких сведений не поступало.

О том, что Умаров сбежал, силовики заявили родным только спустя неделю, 18 августа. При этом они отказались объявить Умарова в розыск или как-либо иначе искать его, указал Правозащитный центр "Мемориал". Прокуратура, МВД и Следком должны найти Мовсара Умарова и проверить законность действий силовиков, которые утверждают, что он сбежал после задержания, заявил "Мемориал" в заявлениях, поданных правоохранителям.

Комментируя исчезновение Умарова, президент международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа» Руслан Кутаев отметил, что в случае похищения родственники посредством своих связей пытаются выяснить, где оказался пропавший.

"Часто бывает, что те, кто его забирает, говорят, что они из районного отдела полиции. А потом оказывается, что они совсем из других спецслужб", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кутаева, родственники пропавших сначала опасаются обращаться к правозащитникам. "Родственники сначала пытаются как-то разрешить ситуацию и найти своего пропавшего родственника, не противопоставляя себя правоохранительным органам и не обращаясь к правозащитникам, поскольку слово "правозащитник" вызывает ярость у властей и правоохранительных органов. Но если они видят, что шансы исчерпаны, то обращаются к правозащитникам", - подчеркнул он.

При этом, отметил Кутаев, бывают случаи, когда людей, попавших в руки силовиков, отпускают. "Сначала, когда их захватывают, их всех бьют. Это уже общее правило. Отпустить их могут в нескольких случаях. Если выяснят, что человек ни в чем не виновен, или если его семья способна постучаться в двери к высокому начальству и поднять большой шум, или если попадется честный сотрудник, который в отсутствие начальства — а начальники там обычно поощряют жестокость по отношению к задержанным — выпустит человека. Я лично знаю несколько таких случаев, когда людей отпускали через несколько дней после задержания", — отметил он.

Кутаев подчеркнул, что те, кто похищает и пытает людей, стремятся запугать чеченское общество. "Они понимают, что те, кто сейчас проклинает их в соцсетях, при определенной ситуации выйдут на улицы, и стараются предотвратить это. Но они не осознают, что "мотором" этих беспорядков обычно бывает небольшая группа, как сейчас говорят, "безбашенных" людей. А пытки и исчезновения очень способствуют формированию таких людей", — заключил он.

Иного мнения придерживается правозащитница Асет Мальсагова. "Такого системного запугивания, когда люди боятся обратиться в правоохранительные органы, нет", — заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, если человек пропал, или есть подозрение, что он пропал, его родственники "обращаются во все инстанции — и к правозащитникам, и в правоохранительные органы".

Сообщение о том, что родственники ведут поиск пропавшего жителя Грозного, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 29 августа. В нем указано, что мужчина был задержан силовиками 18 июля. "Умаров [...] был доставлен в Ленинское РОВД г. Грозного, а оттуда в ночь с 18 на 19 июля переведен на территорию полка вневедомственной охраны ("нефтяной полк"), где содержался до 7 августа. После этого родственникам заявили, что он от них сбежал, и что никакой информации о нем у них нет", — написал автор собщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о схожем случае в Ингушетии. 6 августа в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района проходила контртеррористическая операция, в ходе которой, как утверждают силовики, от них скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев. Представители спортивного сообщества Ингушетии не поверили в причастность Евлоева к вооруженному подполью. Официальные версии силовиков о ходе спецопераций не внушают доверия, отметила в связи с исчезновением спортсмена журналистка Изабелла Евлоева.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.