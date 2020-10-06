Правозащитники сочли бесполезными жалобы в прокуратуру после проверки смартфонов у жителей Чечни

06 октября 2020, 01:48

От жителей Чечни продолжают поступать жалобы на проверки силовиками смартфонов, сообщили авторы Telegram-канала 1adat и блогер Тумсо Абдурахманов. Жалобы на неправомерные действия силовиков в прокуратуру могут быть чреваты расправой, считают правозащитники Дмитрий Пискунов и Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни рассказали, что силовики во время недавних рейдов проверяли у них не только документы, но и мобильные телефоны, интересуясь установленными в них приложениями. Силовиков интересует, комментируют ли владельцы смартфонов сообщения критиков власти в соцсетях, предположили они. Силовики проверяют смартфоны, чтобы запугать чеченцев, которые все чаще начинают осознавать бездействие в республике российских законов, считают многие прокомментировавшие новость пользователи соцсетей.

Память смартфона необходимо регулярно очищать от данных, которые могут заинтересовать чеченских силовиков, посоветовали авторы анонимного Telegram-канала 1adat в связи с массовыми проверками в Чечне. Проверки смартфонов в Чечне продолжаются, сообщил 4 октября Telegram-канал, призвав жителей республики к осторожности.

От жителей Чечни поступают жалобы на проверки их смартфонов силовиками

По данным на 5 октября, в Чечне все еще продолжаются массовые проверки смартфонов жителей, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» автор Telegram-канала 1adat.

«Массовые проверки по всей республике сейчас (проходят) - где-то в большей степени, где-то в меньшей. Конечно, проверяют не всех, основной упор делается на молодежь, но проверяют также бюджетников и тех, кто непосредственно "варится" в кадыровском котле, например, та же неожиданная проверка сотрудников ЧГТРК», - рассказал автор канала.

При этом он отметил, что проверить всех силовики не смогут, поэтому проверяют выборочно.

«Что касается университетов, то у входа в университеты (силовики) и раньше проверяли, сейчас тоже их ничего не останавливает. Что касается именно конкретно проверок в бюджетных учреждениях, крупных предприятиях, то мы о таком не слышали, но это не значит, что этого не было. Просто до нас такая информация не доходила. Основной упор в этих рейдах делается на внезапность, дабы застать людей врасплох и не дать им подготовиться», - пояснил автор канала.

Информацию о проверке смартфонов у жителей Чечни получает и чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Да, ко мне поступает информация, что в республике начались рейды, где (силовики) производят повальные проверки мобильных телефонов на предмет наличия подписок, лайков и/или одобрительных комментариев к критикующему власть контенту. Помимо поступающей информации, я могу видеть это и по статистике в своих соцсетях - обычно в моменты подобных обострений, прослеживаются отписки", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По информации блогера, подобные проверки бывают также в учреждениях среди всех сотрудников. "Насколько мне известно, проверки телефонов на работе, проводятся. Такое бывает, например, на ЧГТРК «Грозный» - там неоднократно, внезапно собирали телефоны всего персонала и проводили проверки. Такое бывает и в других организациях", - отметил он.

Подобные проверки происходили в Чечне и ранее. Так, в марте 2015 года силовики проверяли мобильные телефоны у случайных молодых людей в районе рынка "Беркат" в Грозном. "Я слышала, как один из полицейских сказал ребятам, чтобы они были аккуратнее и не держали в телефонах "ненужных" аудио- и видеозаписей"", - рассказала "Кавказскому узлу" местная жительница.

Жалобы в прокуратуру на действия силовиков в Чечне могут быть чреваты последствиями

При обращении жителя Чечни с жалобой на неправомерные действия силовиков в связи с проверкой смартфона, прокуратура не станут что-либо предпринимать и расследовать, уверен представитель "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

«Если не расследуются серьезные преступления, убийства и похищения, то вряд ли они обратят внимание на подобные жалобы. Скорее всего, проигнорируют, с учетом той практики, которую мы наблюдаем в Чечне. Я видел у коллег постановления прокуратуры, которыми отменялись возбужденные уголовные дела по серьезным преступлениям, что уж говорить про простое вмешательство в частную жизнь граждан - не стоит ожидать какой-то реакции», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Пискунов.

Он не исключает, что обращение в Чечне в прокуратуру по такому вопросу чревато последствиями. «Да, в прокуратуре могут не заметить, проигнорировать жалобы, скажем, из-за несерьезности обвинений, а могут, действительно, забрать в подвал, как это частенько происходит там. Тут самое главное, что я могу порекомендовать жителям Чечни - это максимально тщательно подходить к вопросу технической безопасности и следить за содержимым телефона. Если смотрите какие-то видео, то обязательно в настройках надо выбирать, чтобы не оставалась информация о просмотренных видео или поисках», - отметил он.

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина также сомневается, что прокуратура станет изучать жалобы жителей Чечни.

«Нет, конечно. Они ничего не сделают. Не представляю, чтобы они взялись за такие мелкие, по их мнению, жалобы, если не расследуют убийства и похищения. Просто проигнорируют и все. Нарушения частной жизни в республике – обычное явление. Никому это не интересно», - сказала Ганнушкина корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, обращения людей в прокуратуру с такими жалобами могут быть опасны для них. «Лучше в этом случае не обращаться и не рисковать», - отметила она.

Ранее лвижение 1Adat насчитало 53 похищенных в Чечне с начала сентября, из которых, по данным 1Adat, как минимум один убит и 20 освобождены. Эти данные нуждаются в подтверждении, но не выглядят завышенными, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Информация о похищениях поступает, в том числе и от источников в силовых структурах, она подвергается проверке, заявил администратор 1Adat.

У полиции нет полномочий проверять мобильные телефоны, рассматривать их содержимое, если нет ориентировки на конкретного человека, которую силовик должен предъявить, пояснил ранее корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. "Действия сотрудников полиции могут быть интерпретированы как превышение должностных полномочий", - указал он. О том, что полицейские не имеют права изучать мобильные телефоны, выявляя, какие мессенджеры там установлены, и читая личную переписку, МВД России сообщило еще в октябре 2018 года, отреагировав на сообщения о подобных проверках.

Напомним, в начале сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку и поясняет, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1Adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. После похищения Салмана Тепсуркаева, который некоторое время работал модератором чата Telegram-канала 1Adat, число подписчиков канала выросло втрое.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".