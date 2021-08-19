Правозащитники назвали поддержку Тепсуркаева способом активизировать следствие

19 августа 2021, 20:39

Общественная поддержка жителю Чечни Салману Тепсуркаеву способна вынудить следователей предпринять реальные действия по выяснению его судьбы, указали правозащитники после призыва Amnesty International писать обращения в Следком.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа международная правозащитная организация Amnesty International призвала жителей России присоединиться к требованию о поисках Салмана Тупсуркаева. С момента похищения критика чеченских властей Салмана Тепсуркаева прошел год, однако следователи до сих пор не выяснили его местонахождение, указали правозащитники.

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами получил ролик, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. После похищения в Геленджике Тепсуркаев был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном, считают его родственники на основании данных о местонахождении его телефона. Правозащитный центр "Мемориал"* считает Тепсуркаева политзаключенным. 22 июня чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева.

Amnesty International надеется, что призыв к неравнодушных людям в России и других странах поможет сдвинуть расследование похищения Тепсуркаева с мертвой точки, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Прилуцкая, исследователь Amnesty International по России.

"Прошел почти год с момента исчезновения Салмана. Как, пожалуй, со всеми случаями насильственных исчезновений, внимание общественности, прессы, переключается на какие-то другие "более свежие" ситуации или случаи, а история Салмана забывается. Но нужно помнить, что все это время его близкие, его друзья, мучаются одним вопросом: где Салман и что с ним произошло? Это настоящая пытка - не знать, где сейчас твой родной человек. Вялое расследование, а то и вовсе его приостановление под разными предлогами только добавляет горя и страданий близким Салмана и уменьшает шансы на его возвращение. Обязанность следственных органов - эффективно и беспристрастно расследовать это дело, невзирая на личности. Пока они с этой обязанностью не справляются", - констатировала Наталья Прилуцкая.

В организации указали на важность кейса Тепсуркаева. "Мы считаем историю Салмана очень важной и с общечеловеческой точки зрения, и с точки зрения ситуации с нарушением прав человека в Чечне. Тут переплелось многое из "стандартного набора", который, к сожалению, имеет место быть: и насильственное исчезновение, и пытки, и унижение на камеру, и то, что все это человеку приходится пережить за высказывание - или, как в данном случае - участие в распространении критических взглядов на руководство республики и его окружение", - отметила представитель Amnesty International.

Наталья Прилуцкая добавила, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений, и это еще один повод вспомнить об исчезновении Тепсуркаева.

Представитель чеченского Telegram-канала 1Аdat поддержал призыв Amnesty International. "Обнадеживает, что такая авторитетная международная правозащитная организация не забыла о Салмане. Вообще, все, что происходит вокруг этой истории, показательно. Сначала все пребывают в ужасе от видео, а потом забывают об этом. И ведь все прекрасно понимают, что за преступлением стоят кадыровцы. <...> Следователи могли просто допросить и узнать, кто же ответственен за данное преступление. Но даже этого делать не нужно, ведь если те сотрудники КПП без всякого труда смогли узнать, кто похищал Салмана, куда его увезли и где держали, то на это способен любой следователь", - указал представитель канала корреспонденту "Кавказского узла".

"Комитет против пыток"* (КПП) еще в ноябре 2020 года сообщил, что представили ЕСПЧ доказательства причастности чеченских силовиков к похищению. "Есть их фотографии, машины, есть видеозаписи", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольга Садовская.

Расследование не продвигается именно потому, что силовики прекрасно понимают, кто стоит за преступлением, считает представитель канала. "Вдумайтесь, в "самом безопасном и мирном регионе" человека похищают и публично заставляют сесть на бутылку, а даже через год нет никаких результатов по этому делу. В первую очередь мы ждали давления от международного сообщества, но видим его только от Amnesty. Общественный резонанс, особенно международный, мог бы заставить российскую систему правосудия хоть что-то сделать. Поэтому эта акция является, на наш взгляд, правильной и полезной, если люди поддержат ее", - заключил он.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина также поддерживает акцию Amnesty International, хотя считает ее запоздалой в плане поисков Тепсуркаева. "Как я могу не поддержать такую инициативу? Но, понимаете, надо было раньше делать эту акцию. К сожалению, мой опыт показывает, что когда проходит больше года со дня исчезновения человека, то его больше не находят. Таковы реалии в Чечне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она уверена, что призыв Amnesty International поможет заново вернуть внимание к этой проблеме. "Многие снова вспомнят про это и обратят внимание на само исчезновение и проблему в целом. Если будет широкий общественный резонанс, не только российский, но и международный, то это может повлиять на властей Чечни и заставить правоохранительную систему что-то предпринимать для расследования дела", - высказалась Ганнушкина.

Акция Amnesty International поможет привлечь внимание к исчезновению Салмана, уверен руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов.

"По поводу данной акции могу сказать то, что такие акции нужны и очень важны. Таким образом к проблеме похищений и безвестного исчезновения людей в Чечне привлекается внимание широкого круга лиц и делу придается большой общественный резонанс, что действительно может некоторым образом помочь в деле установления места нахождения похищенных, в данном случае Салмана Тепсуркаева. Власти Чечни и следствие понимают, что к любой острой и значимой новости либо проблеме со временем интерес угасает, и на это их расчет. Они не понимают, что в таких делах не важно мнение родственников, которые по своей ли воле либо под давлением власти просят не затрагивать дело Салмана", - сказал Аламов корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что молчание на руку чеченским властям. "Важно не оставлять поднимаемую проблему без внимания надолго. Кадырову и его окружению крайне не нравится упоминание республики в таком ракурсе, но они не прилагают никаких усилий к тому, чтобы этого не было впредь. Наоборот, гонения и давление на гражданских активистов и инакомыслящих усиливается", - уверен Аламов.

Магомед Аламов также отметил, что КПП не имеет доступа к материалам уголовного дела. "Ввиду того, что гражданскую жену Тепсуркаева отказываются признавать потерпевшей, и мы не можем представлять его. То есть мы являемся никем по уголовному делу. А родственники Салмана не хотят участвовать в уголовном деле, они не рассматривают и мысли быть потерпевшими в уголовном деле", - пояснил Аламов.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.