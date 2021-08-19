19 августа 2021, 20:39
Правозащитники назвали поддержку Тепсуркаева способом активизировать следствие
Общественная поддержка жителю Чечни Салману Тепсуркаеву способна вынудить следователей предпринять реальные действия по выяснению его судьбы, указали правозащитники после призыва Amnesty International писать обращения в Следком.
Как писал "Кавказский узел", 18 августа международная правозащитная организация Amnesty International призвала жителей России присоединиться к требованию о поисках Салмана Тупсуркаева. С момента похищения критика чеченских властей Салмана Тепсуркаева прошел год, однако следователи до сих пор не выяснили его местонахождение, указали правозащитники.
В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами получил ролик, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. После похищения в Геленджике Тепсуркаев был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном, считают его родственники на основании данных о местонахождении его телефона. Правозащитный центр "Мемориал"* считает Тепсуркаева политзаключенным. 22 июня чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева.
Amnesty International надеется, что призыв к неравнодушных людям в России и других странах поможет сдвинуть расследование похищения Тепсуркаева с мертвой точки, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Прилуцкая, исследователь Amnesty International по России.
"Прошел почти год с момента исчезновения Салмана. Как, пожалуй, со всеми случаями насильственных исчезновений, внимание общественности, прессы, переключается на какие-то другие "более свежие" ситуации или случаи, а история Салмана забывается. Но нужно помнить, что все это время его близкие, его друзья, мучаются одним вопросом: где Салман и что с ним произошло? Это настоящая пытка - не знать, где сейчас твой родной человек. Вялое расследование, а то и вовсе его приостановление под разными предлогами только добавляет горя и страданий близким Салмана и уменьшает шансы на его возвращение. Обязанность следственных органов - эффективно и беспристрастно расследовать это дело, невзирая на личности. Пока они с этой обязанностью не справляются", - констатировала Наталья Прилуцкая.
В организации указали на важность кейса Тепсуркаева. "Мы считаем историю Салмана очень важной и с общечеловеческой точки зрения, и с точки зрения ситуации с нарушением прав человека в Чечне. Тут переплелось многое из "стандартного набора", который, к сожалению, имеет место быть: и насильственное исчезновение, и пытки, и унижение на камеру, и то, что все это человеку приходится пережить за высказывание - или, как в данном случае - участие в распространении критических взглядов на руководство республики и его окружение", - отметила представитель Amnesty International.
Наталья Прилуцкая добавила, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений, и это еще один повод вспомнить об исчезновении Тепсуркаева.
Представитель чеченского Telegram-канала 1Аdat поддержал призыв Amnesty International. "Обнадеживает, что такая авторитетная международная правозащитная организация не забыла о Салмане. Вообще, все, что происходит вокруг этой истории, показательно. Сначала все пребывают в ужасе от видео, а потом забывают об этом. И ведь все прекрасно понимают, что за преступлением стоят кадыровцы. <...> Следователи могли просто допросить и узнать, кто же ответственен за данное преступление. Но даже этого делать не нужно, ведь если те сотрудники КПП без всякого труда смогли узнать, кто похищал Салмана, куда его увезли и где держали, то на это способен любой следователь", - указал представитель канала корреспонденту "Кавказского узла".
"Комитет против пыток"* (КПП) еще в ноябре 2020 года сообщил, что представили ЕСПЧ доказательства причастности чеченских силовиков к похищению. "Есть их фотографии, машины, есть видеозаписи", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольга Садовская.
Расследование не продвигается именно потому, что силовики прекрасно понимают, кто стоит за преступлением, считает представитель канала. "Вдумайтесь, в "самом безопасном и мирном регионе" человека похищают и публично заставляют сесть на бутылку, а даже через год нет никаких результатов по этому делу. В первую очередь мы ждали давления от международного сообщества, но видим его только от Amnesty. Общественный резонанс, особенно международный, мог бы заставить российскую систему правосудия хоть что-то сделать. Поэтому эта акция является, на наш взгляд, правильной и полезной, если люди поддержат ее", - заключил он.
Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина также поддерживает акцию Amnesty International, хотя считает ее запоздалой в плане поисков Тепсуркаева. "Как я могу не поддержать такую инициативу? Но, понимаете, надо было раньше делать эту акцию. К сожалению, мой опыт показывает, что когда проходит больше года со дня исчезновения человека, то его больше не находят. Таковы реалии в Чечне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
При этом она уверена, что призыв Amnesty International поможет заново вернуть внимание к этой проблеме. "Многие снова вспомнят про это и обратят внимание на само исчезновение и проблему в целом. Если будет широкий общественный резонанс, не только российский, но и международный, то это может повлиять на властей Чечни и заставить правоохранительную систему что-то предпринимать для расследования дела", - высказалась Ганнушкина.
Акция Amnesty International поможет привлечь внимание к исчезновению Салмана, уверен руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов.
"По поводу данной акции могу сказать то, что такие акции нужны и очень важны. Таким образом к проблеме похищений и безвестного исчезновения людей в Чечне привлекается внимание широкого круга лиц и делу придается большой общественный резонанс, что действительно может некоторым образом помочь в деле установления места нахождения похищенных, в данном случае Салмана Тепсуркаева. Власти Чечни и следствие понимают, что к любой острой и значимой новости либо проблеме со временем интерес угасает, и на это их расчет. Они не понимают, что в таких делах не важно мнение родственников, которые по своей ли воле либо под давлением власти просят не затрагивать дело Салмана", - сказал Аламов корреспонденту "Кавказского узла".
Он считает, что молчание на руку чеченским властям. "Важно не оставлять поднимаемую проблему без внимания надолго. Кадырову и его окружению крайне не нравится упоминание республики в таком ракурсе, но они не прилагают никаких усилий к тому, чтобы этого не было впредь. Наоборот, гонения и давление на гражданских активистов и инакомыслящих усиливается", - уверен Аламов.
Магомед Аламов также отметил, что КПП не имеет доступа к материалам уголовного дела. "Ввиду того, что гражданскую жену Тепсуркаева отказываются признавать потерпевшей, и мы не можем представлять его. То есть мы являемся никем по уголовному делу. А родственники Салмана не хотят участвовать в уголовном деле, они не рассматривают и мысли быть потерпевшими в уголовном деле", - пояснил Аламов.
Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".
* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.