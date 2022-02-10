Ибрагим Янгулбаев отверг причастность родственников к движению "1Adat"*

10 февраля 2022, 09:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отец и мать, а также другие родственники не имеют отношения к движению "1Adat"* и не являются его руководителями, заявил Ибрагим Янгулбаев. Он также указал на противоречия в обвинениях властей Чечни против Янгулбаевых, и пообещал раскрыть сведения о своей причастности к "1Adat"*.

Как сообщал "Кавказский узел", супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. 4 февраля адвокаты встретились с Замермой Мусаевой в СИЗО, а 8 февраля стало известно, что они обжаловали ее арест.

Ранее в сецсетях было опубликовано видео, в котором Ибрагим Янгулбаев говорит о своей причастности к движению "1Adat"*. "Я создатель и главный администратор народного движения "1Adat"*. Как видите, я не нахожусь в Европе, а в России", – говорит он на кадрах ролика, опубликованном 24 января на странице издания ChechnyaToday.com в Facebook. Дата съемок не указана администратором в аннотации к видео. На кадрах ролика Янгулбаев стоит на улице, действие происходит зимой, ролик длится 14 секунд. Сам Ибрагим Янгулбаев сообщил в конце декабря 2021 года "Кавказскому узлу", что не будет пока комментировать это видео из соцсетей.

Ибрагим Янгулбаев записал видеообращение, на кадрах которого заявил о непричастности своих родственников к движению "1Adat"*. Ролик с его обращением был опубликован 9 февраля на YouTube-канале "1Adat"*.

"Моя семья не является руководством движения "1Adat"*. Оба моих родных братьев, мой отец, моя мама не то, что не являются руководством "Adat"*, но даже и никакого влияния на него не имеют. Что же касается лично меня, то свою роль – активист ли я, руководитель или кто-то другой – я обозначу позже, когда придет время", – сказал Янгубаев в видеобращении.

Также он обратил внимание на противоречия в обвинениях, которые выдвигаются против Янгулбаевых. "Кадыровская пропаганда не знает, как нас представить. Сначала мы являемся какими-то экстремистами, которые хотят уничтожить чеченский народ. Потом мы какие-то представители ЛГБТ-движения, которые все это пропагандируют. То мы занимаемся информационным бизнесом, то оскорбляем религию. Слишком много противоречивых ярлыков", – сказал Ибрагим Янгулбаев.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января, число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января, в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Мусаевой, по состоянию на сегодня, в Чечне по-прежнему удерживается не менее 11 членов семей критиков Кадырова. 23 января Абубакар Янгулбаев сообщил также, что около 15 человек из семей Янгулбаевых и Мусаевых в Грозном перестали выходить на связь после похищения его матери.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми". О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

* – В июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала "1Adat" экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1Adat".