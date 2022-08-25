Правозащитники прокомментировали сообщения об убийстве Тепсуркаева

25 августа 2022, 06:38

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Смерть Салмана Тепсуркаева была предрешена после того, как он прочитал стихи, оскорбляющие мать одного из влиятельных в республике лиц, полагает Руслан Кутаев. Убийство Салмана Тепсуркаева показала торжество беззакония в Чечне, уверена Светлана Ганнушкина. Вдове Салмана Тепсуркаев опасно появляться в Грозном, считает блогер Муса Ломаев.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, однако сообщения о его смерти появились лишь в августе текущего года. По сведениям оппозиционного тг-канала 1Аdat*, родственникам велели "закопать его как собаку".

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat*. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

Смерть Салмана Тепсуркаева была предрешена, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев

«Таких (критиков властей Чечни - прим. "Кавказский узел") в подвалах прессуют, пытают, и бывает, что еле живых, редко, но все же отпускают. Но когда сказали, что парень читал стихи, в которых говорилось о матери (одного из руководителей Чечни), я понял, что судьба парня предрешена», - сказал Кутаев. По его словам, по вайнахским законам никто из мужчин не имеет права обсуждать и оценивать поступки женщины, которая является матерью, сестрой, женой кого-либо. «И это совсем неважно, кто у нее сын, брат или муж, и какую он занимает должность. Никому не позволено даже намеком оскорбить женщину. Особенно среди вайнахов. У этого парня, по всему видно, не было глубинной злости, он не преследовал эту цель - сделать кому-то больно, оскорбить. Ему дали стихи и он их прочел, по молодости, по глупости, особо не задумываясь. Уже через короткий промежуток времени ему, видимо, пришлось горько пожалеть об этом», - сказал Кутаев «Кавказскому узлу».

Руслан Кутаев считает, что издевательства и унижения, которым подвергся Салман, были из ряда вон выходящие. «Все что с ним сделали, и что ему пришлось делать самому под давлением - это было жестоко. Человеку, о чьей матери говорилось в этих стихах, ему было плевать, какую меру наказания выбрали для парня его подчиненные. Для него он был тем человеком, который посмел оскорбить его мать и который должен быть наказан. Все, что произошло с Салманом Тепсуркаевым, затем было выложено в интернет», - напомнил Кутаев.

"В течении двух лет о судьбе Салмана ничего не было известно и теплилась надежда, что парень еще жив. Теперь получены из нескольких источников сведения, что Салман был убит через девять дней после задержания», - сказал Руслан Кутаев.

В этой истории, считает президент Ассамблеи народов Кавказа, Тепсуркаева использовали по молодости лет, по неопытности. «За смерть этого парня должны нести ответственность и те, кто унизил его и затем убил; и те, кто подстрекал его к чтению оскорбительных стихов», - уверен Кутаев.

Председатель Комитета «Гражданское содействие»** Светлана Ганнушкина считает, что творящееся бесправие в Чечне уже никого не удивляет и то, что произошло с Салманом Тепсуркаевым - яркое тому подтверждение. "Искать защиты и справедливости в московских кабинетах бесполезно. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «В ситуации с "критиками" главы Чечни Рамзана Кадырова, если речь идет об угрозах жизни и здоровью людей, должны разбираться правоохранительные органы». Как они разбираются всем хорошо известно", - сказала Ганнушкина "Кавказскому узлу".

"Если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровью людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля", - сказал Песков журналистам 1 февраля 2022 года в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за "инцидентами с родственниками и самими критиками Рамзана Кадырова", сообщил "Интерфакс".

"Все знают, какая власть и какое влияние у того человека, о чьей матери говорилось в стихах, прочитанные Салманом. Конечно, он не стал сам заниматься тем, чтобы наказать этого бедолагу. Ему даже не нужно говорить – как наказать этого человека», - прокомментировал "Кавказскому узлу" сообщение о смерти молодого человека проживающий в Финляндии выходец из Чечни блогер Муса Ломаев.

По словам Мусы, он искренне жалел Салмана. "Потому что его использовали, и он даже не понял, что его так гнусно использовали, ведь парень верил, что участвует в каком-то большом деле", - возмущается Ломаев. Он также предостерег вдову Салмана от посещений Грозного, где та была со своим мужем. "Слишком многих она видела и слишком много она знает", - считает он.

22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева. 18 августа международная правозащитная организация Amnesty International призвала жителей России присоединиться к требованию о поисках Салмана Тепсуркаева, такая поддержка способна вынудить следователей предпринять реальные действия по выяснению его судьбы, указали правозащитники после призыва Amnesty International писать обращения в Следком. Европейский суд по правам человека 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и обязал выплатить ему компенсацию в 26 тысяч евро.

«Салмана пытали и издевались над ним девять дней. Видимо, за это время фантазия мастеров «пыточных дел» иссякла и парню выбрали сравнительно легкую смерть», - сказал Муса Ломаев, пояснив, что по его информации Салман Тепсуркаев был подорван гранатой.

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* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.