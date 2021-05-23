Блогер из Перми извинился перед Кадыровым за поддержку дагестанского подростка

23 мая 2021, 19:53

Пермский блогер, предложивший уволить главу Чечни после принуждения родственников дагестанского подростка к покаянию за комментарий, записал видеообращение, в котором попросил прощения у Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Рамзан Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира Кадырова в Instagram. Через два дня, 19 мая, государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана, живущий в Подмосковье. Пользователи Instagram сочли эти извинения вынужденными.

Извинения за оскорбительный комментарий в адрес Рамзана Кадырова могли по требованию силовиков принести и случайные люди, предположили правозащитники Руслан Кутаев и Светлана Ганнушкина. По их мнению, главе Чечни ради демонстрации силы необходимо было продемонстрировать успешность розысков обидчика. Рамзан Кадыров вновь показал, что извиняться перед ним за неосторожные публикации придется и жителям других регионов, отметил замглавного редактора дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов.

Тиктокер из Перми, который несколько дней назад записал видео в поддержку школьника, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинился за свои слова и закрыл все аккаунты в соцсетях, сообщает сегодня информагентство Znak.

Издание пояснило, что после угроз Кадырова автору негативного комментария пользователи Instagram запустили флешмоб с хэштегом, содержащим упоминание главы Чечни и слово "шайтан". По состоянию на 19.50 мск, этим хэштегом помечены 768 публикаций в соцсети.

Оба видеоролика тиктокера из Перми, записанные в режиме селфи, размещены сегодня в анонимном Telegram-канале "Осторожно, новости", в котором ежедневно публикуются новости о событиях в России и в других странах. На канал, по состоянию на 19.50 мск, подписаны 21,6 тысячи пользователей. "Перед Рамзаном Кадыровым извинился еще один подросток, который ранее назвал его “шайтаном”", - говорится в публикации. Ее авторы не уточнили, когда были опубликованы видеоролики.

Первое видео сделано, судя по интерьеру, в заведении общепита. На нем подросток говорит оживленно и бодро. "Недавно я увидел новость, что чувак обозвал Кадырова шайтаном [...] и потом вся его семья извинялась. Я считаю, что это неправильно, и что Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской Республики за такое поведение в отношении граждан, особенно граждан другой республики, дагестанцев", - говорит на видео подросток, отдельно подчеркнув свою солидарность с мнением автора оскорбительного для Кадырова комментария.

Второй видеоролик записан в интерьере затемненного помещения. На нем подросток говорит монотонно и без эмоций, глядя то в объектив камеры, то поверх него. "Дорогие друзья. Два дня назад я для привлечения подписчиков позволил себе оскорбление в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своем поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович", - говорит автор видео. Чем была вызвана перемена отношения к главе Чечни, подросток не пояснил в своем видеообращении.

Напомним, практика публичных извинений, которая активно применяется в Чечне, распространилась и на другие регионы России. Так, 29 марта житель Красноярского края обнародовал видеозапись своего извинения за оскорбительные слова, адресованные участникам совместных учений Росгвардии и чеченского СОБР. Он пояснил, что во время высказывания оскорблений был нетрезв.

3 февраля 2020 года в YouTube-канале "Зелимхан" был опубликован ролик, в котором житель Челябинской области Дмитрий Куприн попросил прощения за публикацию своего видео с оскорбительными выпадами в адрес чеченского народа. После этого автор канала "Зелимхан" заявил, что в отношении Куприна "вопрос полностью закрыт".

Сами жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".