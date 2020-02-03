Житель Урала публично извинился за слова о чеченцах

03 февраля 2020, 12:25

Житель Челябинской области Дмитрий Куприн в беседе с уроженцами Чечни попросил прощения за публикацию своего видео с оскорбительными выпадами в адрес чеченского народа, следует из видеозаписи, размещенной в YouTube. Некоторые пользователи видеохостинга усомнились в искренности Куприна.

Видеоролик "Росгвардеец Куприн извинился перед чеченским народом" опубликован в ночь на 3 февраля на YouTube-канале "Зелимхан", насчитывающем 27,9 тысячи подписчиков. 13-минутный ролик смонтирован из нескольких видеозаписей. В первой из них, сделанной в режиме селфи, Дмитрий Куприн разговаривает по аудиосвязи с человеком, называя его Зелимханом и заверяя, что готов приехать и поговорить "с чеченцами". "Я очень хочу поговорить с чеченцем", - говорит Куприн. Зелимхан в ответ сообщает, что живет в Москве, и предлагает встречу "с чеченцем" в Екатеринбурге, чтобы "закрыть вопрос мирным путем".

В следующей части видео автор одноименного канала Зелимхан сообщает на видеокамеру, что "по поводу росгвардейца из Челябинской области Дмитрия вопрос полностью закрыт" после того, как встреча его знакомых и Дмитрия Куприна состоялась в Екатеринбурге. "Наши братья оперативно организовали встречу, достойно за чашкой чая, за столом встретились с ним, объяснили ему, выслушали его и дали высказаться Дмитрию, и он принес свои извинения", - говорит на видео Зелимхан.

Из пояснений Зелимхана следует, что Дмитрий Куприн допустил "в нетрезвом состоянии" высказывания, которые могли быть восприняты как оскорбления в адрес мусульман, а также чеченского народа и чеченских женщин. Далее в ролике приводится, как указано в субтитрах, "маленький отрывок" прямого эфира Дмитрия Куприна, на котором тот гневно кричит в камеру телефона нецензурные выражения в адрес кавказцев.

Последняя и наиболее продолжительная часть ролика – видеозапись беседы Дмитрия Куприна с двумя мужчинами, один из которых снимает видео, а другой сидит рядом с Куприным за столиком, на котором стоят чайные приборы.

Собеседник Куприна разговаривает на видео спокойно и рассудительно, сам Дмитрий Куприн заметно волнуется. Он пояснил, что, уволившись из Росгвардии, в качестве туриста ездил в Чечню в июне 2019 года, и после его публикаций о положительных впечатлениях от поездки "провокаторы" в течение нескольких месяцев обвиняли его в том, что он "продался".

"Это продолжалось до 26 декабря – полгода надо мной некоторые провокаторы издевались, говорили, что мне в Чечне "мозги переформатировали"... И 26 декабря, будучи в нетрезвом состоянии, я вспылил и наговорил этот пьяный бред. За который я приношу извинения перед чеченским народом, перед мусульманами", - сказал Дмитрий Куприн, подчеркнув, что допустил оскорбительные для мусульман высказывания по незнанию, а не из желания оскорбить верующих.

"Приношу извинения всем чеченским женщинам, и прошу всех не распространять это мое видео, дабы не плодить злость в дальнейшем. Не потому, что я боюсь за себя – я понимаю, что это видео уже ушло и его не остановить – я прошу всех нормальных людей не распространять это видео дальше", - сказал Куприн.

К 12.25 мск видео набрало 11,9 тысячи просмотров, 717 отметок "нравится" и 196 "дизлайков", под ней размещен 341 комментарий. Авторы многих из них высказали противоположные мнения об извинении бывшего росгвардейца.

Так, часть комментаторов сочли инцидент исчерпанным, указав, что оскорбительные высказывания Куприн допустил под воздействием алкоголя. Другие не поверили извинениям Куприна и призвали "наказать" его.

"Одних извинений мало за те слова, которые высказал всему народу... Тогда на них выходят и они [...] просто извиняются, ну так дело не пойдёт", - написал, в частности, пользователь с ником 95 CHR.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".