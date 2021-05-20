Посетители дагестанских пабликов сочли вынужденными извинения земляков перед Кадыровым

20 мая 2021, 10:57

Родственники подростка из Дагестана, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном", публично попросили прощения у главы Чечни не по своей воле, предположили пользователи дагестанских Instagram-пабликов, посмотревшие видео с извинениями.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая государственная телекомпания "Грозный" опубликовала телесюжет с извинениями отца, деда и дяди живущего в Подмосковье подростка из Дагестана, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном". В частности, отец подростка попросил прощения "за неправильное воспитание" мальчика и "за то, что не смог вырастить достойного сына". Сам подросток во время извинений отца сидел молча.

17 мая Рамзан Кадыров пообещал уничтожить пользователя Instagram за комментарий во время прямого эфира главы Чечни. "Ты не человек, ты просто шайтан", – процитировал Кадыров сообщение комментатора. "Если ты мне это пишешь, я найду тебя, и мы посмотрим, кто из нас шайтан. [...] Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу", - сказал глава Чечни. Эти угрозы Рамзана Кадырова подпадают под статью об угрозе убийством, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Видео с извинениями родственников подростка опубликовано поздно вечером 19 мая в Instagram-паблике "Это Дагестан", насчитывающем 619 тысяч подписчиков. К 10.55 мск 20 мая оно набрало 999 отметок "нравится", под ним размещено 240 комментариев.

Авторы многих из них высказали уверенность, что уроженцев Дагестана принудили к публичным извинениям. "Заставили извиняться", - написал, в частности, dibir.05. "Как же их напугали", - посочувствовал героям телесюжета shahinj111.

"А зачем старших заставлять извиняться, они при чём, не они же оскорбили?" – задался вопросом xadi33333. "Если за каждое оскорбление заставлять извиняться, то всё человечество должно стоять на коленях", - высказала мнение gulnaz_azizova_0586. "Людей тупо напугали", - предположил alimeshkaa.

"Не пойму, нафиг отец говорит, извините, что неправильно воспитал? Прям унижение такое... Старшие нафига подписались это говорить, ну извинился бы пацан, и хватит... Я в шоке", - написал tolkosemia.1503n. "Какой позор, довести взрослых людей до такого положения", - указал tpuot. "Нашли и заставили", - поделился мнением ulruki.

"Заставил взрослого человека краснеть на многочисленную аудиторию, очень мудро", - упрекнул главу Чечни _ika_ika. "Зачем все это? Пожилые люди должны извиняться? Почему? Где уважение к людям?!" – возмутился ekaterilap35.

Схожие мнения высказали посетители Instagram-паблика "Новости Дагестана", на который подписаны 109 тысяч пользователей. "Какая позорная и постыдная история! Так запугивать людей! Конечно, мальчик не прав, но теперь такая психологическая травма у ребёнка", - указала, в частности, maiza_2105 в комментарии под телесюжетом ЧГТРК "Грозный".

"Интересно, а думать нам кто-нибудь запретит? За мысли тоже будут заставлять извиняться?" – задался вопросом k4157073. "Отцу не следовало говорить, что он вырастил недостойного сына! Это ведь травмирует психику ребёнка! Почему, как перед Всевышним, [перед] обычным смертным он должен был унизить ребёнка? Попросили бы извинения анонимно, лично, и все!" - возмутилась marjana___03.

"Сразу видно, что отец не от души это всё говорит, дай Аллагь тебе здоровья, отец, видно, что хороший человек", - поддержал героя телесюжета пользователь paxirat. Всего, по состоянию на 10.55 мск, видео набрало в паблике 9153 просмотра, под ним размещено 68 комментариев.

Напомним, Рамзан Кадыров и ранее угрожал авторам негативных материалов о Чечне, а также пользователям соцсетей, которые комментируют эти материалы. В частности, такие угрозы он озвучил в ноябре 2019 года на совещании в правительстве республики. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

Чеченская телекомпания "Грозный" в свою очередь регулярно выпускает репортажи с порицанием и извинениями жителей Чечни за различные поступки, в том числе за публикации в соцсетях и мессенджерах, употребление алкоголя и лихачество на дорогах. Так, 8 мая ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет, в котором два жителя столицы Чечни попросили прощения за шуточное сообщение о задержании сотрудников правоохранительных органов Чечни. Силовики в телесюжете пояснили, что один из грозненцев сделал аудиозапись с шуткой, а другой ее распространил.

В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о практике публичных извинений, которая вышла далеко за пределы Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".