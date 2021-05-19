Родные автора комментария в адрес Кадырова принесли извинения

19 мая 2021, 21:03

Комментарий в прямом эфире Рамзана Кадырова оставил 15-летний подросток из Дагестана, который живет в Подмосковье, извинения за плохое воспитание сына принес его отец и другие родственники, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный".

Что было потом: Посетители дагестанских пабликов сочли вынужденными извинения земляков перед Кадыровым

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 17 мая пригрозил уничтожить пользователя соцсети за его комментарий, который пользователь оставил во время прямого эфира Кадырова в Instagram. "Ты не человек, ты просто шайтан", – процитировал глава Чечни сообщение комментатора, после чего начал смеяться. Судя по звукам, Рамзан Кадыров при этом сделал скриншот. Автора комментария, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном", можно вычислить по контенту или данным в соцсети, считают опрошенные "Кавказским узлом специалисты по кибербезопасности. Слова Кадырова в адрес анонимного комментатора являются угрозой убийства, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Извинения отца и родных подростка, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном", были опубликованы сегодня в Instagram ЧГТРК "Грозный". Как следует из опубликованного видео, комментарий в Instagram оставил 15-летний подросток, выходец из Дагестана, который живет в Подмосковье. "Мой сын 17 мая во время вашего прямого эфира допустил очень открытое и неуважительное высказывание. Я просил бы прощения за неправильное воспитание моего сына. За то, что не смог вырастить достойного сына", – заявил отец подростка. Сам юноша во время извинений его отца сидел молча.

"Я гарантирую вам в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез в соответствии (с правилами) нашего дома – Кавказа. Я понимаю, насколько это серьезно, у нас на Кавказе за такие слова", – заявил отец.

Прощения также попросили родственники комментатора, среди которых, как следует из видео, были его дед и дядя. "Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, родные этого подростка, парня, осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению извинения. Мальчик тоже осознал свою вину", – заявили они.

Публикация в Instagram-аккаунте телекомпании, насчитывающем 968 тысяч подписчиков, на 20.40 мск набрала 33,7 тысячи просмотров и 295 комментариев.

Автора комментария нашли очень быстро, отметили пользователи. "Ну вот, как быстро его нашли", – заметила ismailova999997678.

Пользователь amsterdam__0064 отметил, что такие извинения – это показуха. "И для чего вы на публику показуху делаете, это разве ваш поступок праведный?" – спросил он.

"Теперь каждый будет задумываться, прежде чем написать какой-то комментарий. В голову придет сразу Рамзан Кадыров", – подчеркнул nohcho77_95.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".