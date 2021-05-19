Правозащитники сочли слова Кадырова пользователю Instagram угрозой убийства

19 мая 2021, 19:59

Угрозы Кадырова в адрес пользователя, назвавшего его "шайтаном", подпадают под статью об угрозе убийством. Однако даже если сам пользователь или правозащитники подадут жалобу по этому поводу, прокуратура Чечни проигнорирует ее, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 17 мая пригрозил уничтожить пользователя соцсети за его комментарий, который пользователь оставил во время прямого эфира Кадырова в Instagram. "Ты не человек, ты просто шайтан", – процитировал глава Чечни сообщение комментатора, после чего начал смеяться. Судя по звукам, Рамзан Кадыров при этом сделал скриншот. Автора комментария, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном", можно вычислить по контенту или данным в соцсети, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по кибербезопасности. Подобные заявления Кадырова вполне серьезны, автору комментария грозит опасность, но если он обратится в полицию в связи с угрозой жизни, то деанонимизирует себя, указала правозащитница Светлана Ганнушкина.

Угрозы убийства в адрес анонимного комментатора не могут освободить от ответственности, уверена юрист программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Галина Тарасова.

"Аноним, оставивший комментарий, – это некое конкретное лицо. К тому же, имеются возможности его деанонимизации. Таким образом, его анонимность на правовую оценку произошедшего не влияет. Подобные заявления могут проверяться на наличие состава угрозы убийством. Максимальное наказание: лишение свободы на срок до двух лет", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, имеющиеся в свободном доступе материалы могут стать поводом для проверки.

"Публичные видеоматериалы сами по себе могут служить основанием для составления должностными лицами следственных органов рапортов об обнаружении признаков преступлений и проведения по ним проверок. Обращение в правоохранительные органы по факту публичных угроз третьему лицу возможно и от правозащитников, и от любого гражданина", – отметила Тарасова.

Слова Кадырова являются угрозой убийства, считает юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов.

"Эти слова формально можно расценивать как угрозу и квалифицировать по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Но применить эту статью будет трудно, так как нет конкретного адресата данной угрозы, то есть не озвучены имя, фамилия либо иные данные, по которым можно идентифицировать человека. В данном случае, если деяние бы квалифицировалось по части 1 статьи 119 УК РФ, максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до двух лет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Даже в случае отсутствия жалобы на угрозы Кадырова правоохранительные органы должны провести проверку, указал Аламов.

"При получении такой информации даже из интернета либо СМИ следственные органы должны провести проверку и решить вопрос о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Но в данном случае вряд ли это будет сделано", – отметил он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина считает маловероятным подачу жалобы со стороны пользователя, получившего в свой адрес угрозы от Кадырова. Но это могут сделать правозащитники, отмечает она.

"Возможно обращение группы правозащитников в прокуратуру в связи с этими угрозами. То есть не пользователь Instagram обращается, а правозащитники с просьбой проверить действий Кадырова", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее словам, обращение правозащитников будет бессмысленным.

"Есть множество таких примеров, когда мы обращались в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело или проверить действия на состав преступления, но когда дело касалось представителя власти, то просьбы игнорировались. Даже если обращение будет в Генпрокуратуру РФ, все равно оно будет направлено в прокуратуру Чечни, где его проигнорируют", – уверена Ганнушкина.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом в реестр иноагентов.