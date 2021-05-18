Аналитики оценили шансы деанонимизации автора негативного комментария в адрес Кадырова

18 мая 2021, 23:56

Автора комментария, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном", можно вычислить по контенту или данным в соцсети, считают опрошенные "Кавказским узлом специалисты по кибербезопасности. Подобные заявления Кадырова вполне серьезны, автору комментария грозит опасность, но если он обратится в полицию в связи с угрозой жизни, то деанонимизирует себя, указала правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 17 мая пригрозил уничтожить пользователя соцсети за его комментарий, который пользователь оставил во время прямого эфира Кадырова в Instagram. "Ты не человек, ты просто шайтан", – процитировал глава Чечни сообщение комментатора, после чего начал смеяться. Судя по звукам, Рамзан Кадыров при этом сделал скриншот. Угрозы Кадырова не соответствует статусу главы региона, указали пользователи Telegram и Instagram. Реакцию главы Чечни на анонимное оскорбление можно понять, возразили их оппоненты.

Возможность установления владельца аккаунта зависит от нескольких аспектов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, проджект-менеджер компании "Общество правовой помощи" (Legal Aid Society) Даниил Липин. Первый – дает ли сама сеть данные пользователя или нет, второй – можно ли "пробить" IT-адрес автора и третий – получится ли выяснить личность автора аккаунта по открытым источникам, пояснил он.

Социальная сеть Instagram, принадлежащая холдингу Facebook, игнорирует запросы на подтверждение личности через предоставление IP или иных данных, которые пользователь решил скрыть, если нет решения суда, сказал Липин. Российским судам корпорация не доверяет и даже в случае запроса отвечает отказом предоставить данные, отметил он.

"У меня были кейсы по защите чести, достоинства, репутации. Я делал запросы в Facebook на основе решения суда, но данные мне не давали, личность не подтверждали", – рассказал юрист.

Возможности "пробить" IP-адрес, с которого опубликовано сообщение, также нет, считает Липин. Ранее существовали программы, способные сделать это через мессенджер, однако эта лазейка была убрана соцсетью, отметил он.

Остается метод вычисления человека по его контенту: какие фотографии были опубликованы, какие имеются друзья. Сбор данных чаще всего дает представление, где человек живет, где отдыхает, где бывает, сказал юрист. "По косвенным данным вполне реально установить личность человека. Так, например, вычисляют гражданских активистов. Данный способ называется доксинг, деанонимизация за счет опубликованных юзером данных", – рассказал Липин.

Кроме того, есть возможность установить личность человека, если где-то указана электронная почта, которая чаще всего связана с мобильным телефоном, добавил он. "Знания электронной почты достаточно для комплексного "пробива". А особенно, если почта от какого-то отечественного сервиса, которые банально по закону обязаны данные о пользователе собирать, хранить и предоставлять правоохранителям по запросу… С возможностями Рамзана Кадырова "пробить" человека по номеру телефона – не проблема. Поэтому совет – не надо постить свои избыточные данные", – сказал Липин.

Автору сообщения может грозить реальная опасность из-за возможности деанонимизации, считает руководитель направления по перспективным решениям инфобезопасности в Syssoft Валерий Ледовской. "Приватности не существует. Несмотря на закон "О персональных данных", несмотря на то, что существуют средства противодействия утечкам данных, они все равно происходят. Поэтому... угроза, о которой говорит Рамзан Ахматович, реальна", – сказал он.

Автору сообщения не грозит опасность, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По его мнению, подобные комментаторы не являются раздражителями, такие сообщения Кадыров читает "тысячами ежедневно". "В ответе Кадырова проскальзывает мальчишеский задор, элемент иронии. Для Кадырова такие комментаторы неопасны… Для него опасны люди, которые системно разоблачает его как чиновника. Слова автора публикации не нанесли обиду и не дискредитировали ни чеченскую власть, ни Кадырова. Они не оскорбили семью, жену, детей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина, напротив, считает слова Кадырова прямой угрозой. "Расцениваю это как угрозу убийством. Все это серьезно. Хорошо известна судьба тех, кого Кадыров называл шайтанами, – они пропадали без суда и следствия", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация у автора сообщения патовая, считает правозащитница. Если автор обратится в полицию в связи с угрозой жизни, то деанонимизирует себя, что приведет к плачевным последствиям, резюмировала Ганнушкина.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом в реестр иноагентов.