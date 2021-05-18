Пользователей сети возмутила угроза Кадырова автору негативного комментария

18 мая 2021, 12:41

Обещание Рамзана Кадырова уничтожить автора комментария, который назвал его "шайтаном", не соответствует статусу главы региона, указали пользователи Telegram и Instagram. Реакцию главы Чечни на анонимное оскорбление можно понять, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 17 мая пригрозил уничтожить пользователя соцсети за его комментарий, который пользователь оставил во время прямого эфира Кадырова в Instagram. "Ты не человек, ты просто шайтан", – процитировал глава Чечни сообщение комментатора, после чего начал смеяться. Судя по звукам, Рамзан Кадыров при этом сделал скриншот.

Видеозапись с угрозами Кадырова в адрес пользователя Instagram была сегодня опубликована в Telegram-канале SovestDagestana, на который подписаны 5563 пользователя. К 12.40 мск 18 мая эта запись набрала 1489 просмотров и 43 комментария. Большая часть их авторов возмутилась угрозами со стороны главы Чечни.

"Мне думается, что таким чинам такое не подобает говорить или я реальности попутал", – написал пользователь с ником On. "Испанский стыд. Совсем распоясался", – высказал схожее мнение пользователь Noblesse Oblige. "И это глава республики", – отметил пользователь J J.

"Глава республики воюет с комментариями", – обратил внимание Dobry. "Детский сад какой-то", – возмутился пользователь Мтс Мтс. "Что его стыдиться? Все знали и знают его уровень", – заявил Байсангур Беноевский.

Ролик с угрозами Кадырова был также опубликован сегодня на странице "Кавказского узла" в Instagram. К 12.40 мск 18 мая эта публикация набрала 696 отметок "нравится" и 193 комментария. Большинство их авторов также раскритиковали главу региона. "В прямом эфире при стольких свидетелях угрожает уничтожением! Это вообще не тактично, вы ведь глава [республики], как можно позволять себе такие высказывания?" – задался вопросом пользователь magazin_shop05_. "Глава [региона] некрасиво так угрожает <…> это угроза убийством? А это нормально вообще, что глава региона угрожает людям уничтожением?" – спросил также пользователь _stilw562ik_.

"Рамзан Кадыров, мало ли негативщиков ходит в округе, и что, каждого уничтожать? А где же иман (исламский термин означающий в том числе терпение, – прим. "Кавказского узла")? <…> Да и потом в соцсетях порой сидят дети, подростки, не поддавайтесь подобным провокациям, живите своей жизнью, посмеялись и забыли, ваш скриншот, который было слышно пользователям Instagram, не говорит о вас как о взрослом человеке, зачем так реагировать", – написал пользователь mia.mia_my.

"Какой ужас! Никогда не видела, чтобы глава целой республики так разговаривал", – возмутился пользователь gfstkk. "Вроде президент [республики], а вроде как ребёнок <…> и берегов-то давно не видит. Не боится уже публично расправой угрожать", – отметил пользователь unitedmu1982. "И это президент республики, к тому же позиционирующийся со стороны ислама! Никаких эмоций, за исключением отвращения!" – заявил пользователь tamerlanagassi.

Другая часть комментаторов выразила противоположную точку зрения отметив, что провоцировать в интернете недопустимо. "Кем вы себя возомнили те, которые за сайтом смельчаки, оскорбляете? Найдите Кадырова и в лицо ему скажите, что хотите... Действительно, как шайтаны провоцируют", – заявил пользователь kavkaz9424. "А главу Чечни можно оскорблять? Зачем прячетесь в телефоне и пишите про него всякие гадости? Если есть вопросы – задавайте. Когда Рамзан Ахматович говорит слушайте внимательно, потому что он говорит это всегда бесплатно, а другие известные люди за это берут деньги", – написал пользователь berkat_bhz777.

Напомним, что Рамзан Кадыров ранее уже угрожал пользователям соцсетей, которые комментируют негативные материалы про Чечню, а также авторам этих материалов. В частности такие угрозы прозвучали в ноябре 2019 года на совещании в правительстве республики. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".