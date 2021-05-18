Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий

18 мая 2021, 01:10

Один из комментаторов в соцсети Instagram назвал Рамзана Кадырова "шайтаном". Глава Чечни в ответ заявил, что найдет пользователя, которому нужно уже писать завещание, и пригрозил, что уничтожит его, как и многих других шайтанов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямой эфир в социальной сети Instagram 17 мая. В ходе эфира он обратил внимание на комментарий одного из пользователей и зачитал его. "Те не человек, ты просто шайтан", - цитирует он одного из комментаторов, после чего начинает смеяться. Судя по звукам, глава республики при этом сделал скриншот.

"Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: "Если я умру, помогите моей семье". Как я помогал другим... Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу", - сказал глава Чечни.

Монолог Кадырова прокомментировал блогер Тумсо Абдурахманов на своем Telegram-канале. "Глава российского региона угрожает уничтожением комментатору в Инстаграм", - констатировал Абдурахманов.

Ранее Кадыров уже угрожал авторам негативных материалов о республике, а также пользователям соцсетей, которые комментируют эти материалы, в частности, в ноябре 2019 года на совещании в правительстве республики. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".