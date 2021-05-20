Покаяние за комментарий в Instagram стало демонстрацией всесилия Кадырова

20 мая 2021, 15:52

Извинения за оскорбительный комментарий в адрес Рамзана Кадырова могли принести случайные люди, это нужно главе Чечни ради демонстрации силы, предположили правозащитники Руслан Кутаев и Светлана Ганнушкина.

"Кавказский узел" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 17 мая пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира Кадырова в Instagram. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники расценили слова Кадырова как угрозу убийством. 19 мая чеченская государственная телекомпания "Грозный" распространила видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний подросток - он выходец из Дагестана, живущий в Подмосковье. Отец подростка попросил прощения "за неправильное воспитание" мальчика и "за то, что не смог вырастить достойного сына". Сам подросток во время извинений отца сидел молча. Пользователи Instagram сочли эти извинения вынужденными.

ЧГТРК "Грозный" регулярно выпускает репортажи с порицанием и извинениями жителей Чечни за различные поступки, в том числе за публикации в соцсетях и мессенджерах. Практика публичных извинений, распространенная в Чечне и вышедшая за пределы республики, выстроилась в систему травли инакомыслящих, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев усомнился в том, что автор оскорбительного комментария действительно был найден. "Чтобы обозначить всесильность Кадырова, показать, что он может найти кого угодно и где угодно, власти Чечни могли инсценировать, что действительно нашли автора комментария. Возможно, силовики его не нашли, но решили показать, якобы автор комментария найден, а родственники принесли извинения перед Кадыровым", - предположил Кутаев.

Он допустил, что чеченские силовики могли заставить извиниться случайных людей. "Это тоже может быть. Исключить такой сценарий нельзя. Я убежден, что автор комментария живет за границей, не в России, и его никто не нашел", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Автора комментария, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном", можно было вычислить по контенту или данным в соцсети, считают опрошенные "Кавказским узлом специалисты по кибербезопасности.

Того, что публичные извинения озвучили люди, никак не связанные с действительным автором комментария, не исключила и глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Возможно, что эти люди не имеют отношения к реальному автору комментария. Силовики решили так поступить, назначить их родными комментатора, чтобы показать свою эффективность, свои возможности найти любого. Но тем самым они показывают, на что тратят время: на поиски подростка, 15-летнего мальчика, который написал комментарий в интернете. Это крайне несолидно для силовиков", - заключила Ганнушкина.

Если этот подросток - действительно автор комментария о Кадырове, то извинения были принесены из страха за судьбу ребенка, считает правозащитница. "Кадыров выступил с конкретными угрозами убийства в адрес комментатора. Вполне допустимо, что родные испугались, решили, что лучше во всем признаться, извиниться, чтобы обезопасить мальчика, не рисковать его жизнью. Здесь я точно сказать не могу, но не исключаю оба варианта", - сказала Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов также считает, что причиной извинений стали угрозы Кадырова. "Я допускаю, что угрозы главы Чечни повлияли на решение родных подростка, написавшего комментарий в адрес Кадырова, заявить о себе и принести извинения. Таким образом они обезопасили своего мальчика. Зная, что угроза была в адрес их ребенка, они предпочли извиниться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Аламов.

По его мнению, извинения принесли не посторонние люди. "Исходя из сложившейся практики, я не думаю, что это подставные люди. Я убежден, что это, действительно, родные написавшего комментарий пользователя", - заявил Магомед Аламов.

Критиков Кадырова подвергали унижениям и убивали

Рамзан Кадыров и ранее угрожал авторам негативных материалов о Чечне, а также пользователям соцсетей, которые комментируют эти материалы. В частности, такие угрозы он озвучил в ноябре 2019 года на совещании в правительстве республики. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", указано в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

Реакция на прямую критику в адрес Кадырова бывает крайне жесткой и не всегда ограничивается угрозами. Блогер Мамихан Умаров, эмигрировавший в Австрию и критиковавший Кадырова с использованием ненормативной лексики, был застрелен в пригороде Вены 4 июля 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

В декабре 2015 года Айшат Инаева, автор аудиообращения с критикой в адрес Рамзана Кадырова за способы сбора средств за жилищно-коммунальные услуги и жалобами на тяжелую жизнь населения республики, в эфире ЧГТРК "Грозный" отказалась от своих слов и попросила прощения у Кадырова. "Я сама не знаю, как такое могла сказать. Наверное, у меня затуманился разум. Я виновата перед своей семьей и нашим главой. Хочу попросить у всех прощения", – сказала Инаева.

В том же 2015 году житель Чечни Адам Дикаев по случаю годовщины начала первой чеченской войны раскритиковал Кадырова за тренировку под песню с припевом "Мой лучший друг – это президент Путин". Затем в соцсетях распространилось видео, на котором Дикаев со спущенными штанами заявляет о своей неправоте и поддержке действующей власти.

Публичные извинения - стандартный результат критики в адрес главы Чечни, говорится в видеоролике, подготовленном "Кавказским узлом". В 2018 году женщина, скрывая свое лицо, записала видеообращение к Рамзану Кадырову с требованием остановить преследования чеченцев. 12 января 2018 года на телеканале “Грозный” люди, представленные как родственники этой женщины, заявили, что она является психически больной, и принесли извинения.

Власти Чечни следят за поведением выходцев из республики и в других российских регионах. Силовики неоднократно вывозили из Москвы в Грозный чеченцев, объявленных ими наркоманами или правонарушителями. Так, в августе 2020 года публично раскаялись и были отправлены на общественные работы около сотни уроженцев республики, которых силовики заставили вернуться из российской столицы на родину. Местные жители указали, что вину этих людей никто не доказывал - молодых людей унизили, а на их родных оказали давление вместо того, чтобы наказать нарушителей по закону.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

* организация включена Минюстом России в список иноагентов.