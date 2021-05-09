Жители Грозного публично извинились за шутку про алкоголь и силовиков

09 мая 2021, 05:40

Шуточное сообщение про задержание сотрудников правоохранительных органов Чечни и освобождение всех арестованных за распитие алкогольных напитков отправил своему знакомому житель Грозного. Обоих задержали силовики и заставили извиняться на камеру.

Жители Чечни публично извинились за распространение фейков о продаже алкоголя в республике и задержании сотрудников правоохранительных органов. Аудиозапись распространенных фейков и видеозапись извинений были опубликованы 8 мая в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный". По данным на 05.44 мск сегодня, 9 мая, публикация набрала 122 839 просмотров и 333 комментария, главным образом на чеченском языке.

"Заводское УВД - московский спецназ приехал. Полностью Заводской оккупировало УВД. Оцепление сделали. Всех, кого поймали по мелочи, (например), распитие алкоголя - освобождают. Говорят, мол, вы не имеете право за употребление алкоголя арестовывать. Ментов даже арестовывают [...] Куда хочешь, можешь пойти и взять алкоголь", - говорит мужчина на аудиозаписи на чеченском языке (перевел корреспондент "Кавказского узла").

Сотрудник правоохранительных органов на русском языке сообщает, что задержаны два человека, один из которых сделал упомянутую запись, а другой распространил.

"Месяц назад тут закрывали дороги, ибо открывалась какая-то новая дорога. Я услышал от таксиста, что там закрыта дорога, и я решил пошутить. Хасан был знаком с алкоголем, и я решил так пошутить. Я решил пошутить и отправил ему эту запись. Должен признаться, эта шутка довольно глупая [...] Это действительно коснулось многих сотрудников. У меня у самого в этом отделении работает много родственников. С утра до вечера работают тут наши братья. Спасибо им. Да будет доволен ими Всевышний. Я хочу перед всеми попросить прощения. У каждого лично, кого коснулась эта ситуация, хочу попросить прощения", - сказал один из мужчин, одетый в серо-зеленую куртку.

Он заявил, что сказал все это "не всерьез". "В следующий раз даже не думайте шутить таким образом, братья. Потому что мы живём в нашей республике, и много наших братьев трудятся. Рамзан наш президент и Ахмат-хаджи - покойся он с миром - трудились для нашего благополучия", - призвал мужчина.

По его словам, он "сильно пожалел" о сказанном. "Очень сильно пожалел, Всевышний видит, насколько это правда. Больше такого я точно не сделаю, это сто процентов. Такого больше не будет. В следующий раз от меня только польза будет", - резюмировал он.

Второй мужчина в черной куртке отметил, что сразу понял несерьезность записи. "И я отправил эту запись нескольким людям. Думал, они поймут, что это все шутки. Это быстро распространилось. Лучше бы я удалил эту запись, а не отсылал её кому-то. Ложь распространили. Себе и другим людям сделали проблемы. Для работников правоохранительных органов эта запись была оскорбительной, поэтому просим прощения [...] Извините нас. Больше такого не повторится", - сказал он.

Некоторые пользователи отметили, что оба мужчины не сделали ничего такого, чтобы заставлять их извиняться. "И что такого страшного они сделали? За какую-то безобидную шутку двух старых людей, как школьников поставили извиняться!" - удивляется _levkavkaza_.

"Когда нет другой работы, вы ловите людей и заставляете их говорить: "Извини", - посетовала egoistka_666_88.

"Делать нечего правоохранительным органам. Разбираются, кто, с кем и как пошутил", - отметила d_milana7092.

"Зачем вообще на эти вещи внимание обращать? Нормальный соображающий человек и так понял бы, что это не может быть правдой", - считает _hafsa_lichno_95.

"Из-за каждой шутки что, их водить на ТВ... Это люди, у которых уже взрослое потомство", - отметил tomat403.

Впрочем, некоторые пользователи не одобрили шутку. "Вы лучше в мечеть ходили, это был бы примером для молодежи, сейчас молодежь показывает пример некоторым взрослым", - предложила irsana015.

"Взрослые мужчины вроде", - написала seda_visaitova.

Жители Чечни регулярно публично извиняются за различные поступки. Так в ночь на 22 марта телеканал на своей странице в Instagram опубликовал сюжет, в котором главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал жительницу Ачхой-Мартана Зуру Дудаеву за занятие оккультизмом, а чеченское управление ГИБДД 6 апреля распространило видео, на котором четыре жителя Урус-Мартана извиняются за нарушение правил дорожного движения в день свадьбы. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".