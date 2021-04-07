Участники свадебного кортежа в Чечне извинились перед силовиками за лихачество

07 апреля 2021, 20:19

Чеченское управление ГИБДД распространило видео, на котором четыре жителя Урус-Мартана извиняются за нарушение правил дорожного движения в день свадьбы. Силовики отчитали молодых людей после появления в соцсетях видео, как трактор таранит "Мерседес".

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично порицают жителей региона за различные поступки. Так, в сюжете государственного телеканала "Грозный" от 29 марта силовики публично отчитали в Грозном подростков и их родителей за токсикоманию школьников. 1 февраля правоохранители опубликовали в Instagram ролик с кадрами беседы полицейских Урус-Мартановского района с водителями, нарушившими правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции мониторили соцсети на предмет материалов о нарушении правил дорожного движения, "негативно влияющих на сознание граждан", и наткнулись на видео со свадебным кортежем, сообщил глава ГИБДД Чечни Идрис Черхигов. Руководство ведомства, по его словам, провело с героями видео беседу. "Степень и вина каждого из нарушителей будет установлена дополнительно", – написал Черхигов 7 апреля на своей странице в Instagram.

На видео, размещенном, как на странице Черхигова, так и на странице чеченского управления ГИБДД в Instagram, несколько легковых машин и трактор направляются к частному дому. Первые автомобили проезжают туда, а последняя машина и трактор, который пытался ее опередить, останавливаются в воротах. "Молодые люди на тракторе с применением огнестрельного оружия беспредельничали, нарушали установленные порядки и закон. Мы установили этих людей, пригласили в управление Госавтоинспекции для проверки обстоятельств", – поясняет представитель ГИБДД. Полицейский уточняет, что все четверо нарушителей – жители Урус-Мартана.

На видео в служебном кабинете перед полицейскими стоят, сложив руки на груди и опустив головы, четверо мужчин. На следующих кадрах один из них извиняется на чеченском языке, а второй положительно отвечает на заданный по-чеченски вопрос: "Ты пожалел о том, что сделал?"

Большинство комментаторов на страницах Черхигова и ГИБДД осудили нарушителей. "В обычное время вроде все хорошие ребята, [а] как только свадьба, что-то с ними происходит, как будто с ума сходят! Это недопустимое поведение! Друзья, делайте выводы: стоять, опустив головы, не очень-то и приятно", – написал сегодня на странице Идриса Черхигова gatsaev_95_66. "Головы опустили, как будто их казнить собрались", – отметил пользователь vlasenko8597.

К 20.19 мск 7 апреля эта публикация собрала 245 тысяч просмотров и 342 комментария. У Черхигова 2,5 миллиона подписчиков в Instagram.

"Нашли и наказали, отлично", – написал читатель паблика ГИБДД autaev1981. "Это было более чем предсказуемо", – добавил там же tomi_straik.

К 20.19 мск 7 апреля публикация на странице чеченского управления ГИБДД собрала 19,1 тысячи просмотров и 149 комментариев. У страницы 73,6 тысячи подписчиков.

Однако читатель паблика "ЧП.Чечня" beibars_che выразил сомнение в серьезности нарушения. "У своего дома нельзя делать то, что захочется, вот это да", – заявил он в комментарии, переведенном с чеченского "Кавказским узлом". "Угрозу безопасности гражданам <...> составляют сами сотрудники", – заявила там же amasonka888.

К 20.19 мск 7 апреля публикация в сообществе "ЧП.Чечня" собрала 39,2 тысячи просмотров и 206 комментариев. У паблика 226 тысяч подписчиков.

Ранее адвокат Евгений Черноусов пояснил, что проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя. "Беседа может проводиться также в групповом формате. Это решает представитель правоохранительных органов, который проводит беседу. Также он может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа, или граждан, если это групповой формат", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Особое внимание в Чечне уделяется и борьбе с тонировкой машин. Племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения. Чеченские силовики регулярно проводят рейды, во время которых водителям приходится снимать тонировочную пленку даже с задних стекол машин. О том, что именно в действиях силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".