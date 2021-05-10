Пользователи сети поспорили об извинениях грозненцев за шутку про силовиков

10 мая 2021, 10:23

Публичные извинения стали чрезмерным наказанием двух жителей столицы Чечни за шуточное сообщение о задержании сотрудников полиции, указали посетители Instagram-пабликов, посмотревшие сюжет телеканала "Грозный". Пользователи YouTube сочли шутку грозненцев вызывающе неуместной.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет, в котором два жителя Грозного попросили прощения за шуточное сообщение о задержании сотрудников правоохранительных органов Чечни и освобождении всех арестованных за употребление алкоголя. Силовики в телесюжете пояснили, что один из грозненцев сделал аудиозапись с шуткой, а другой распространил.

"Заводское УВД – московский спецназ приехал. [...] Оцепление сделали. Всех, кого поймали по мелочи, за распитие алкоголя – освобождают. Говорят, мол, вы не имеете права за употребление алкоголя арестовывать. Ментов даже арестовывают", – говорит мужчина на аудиозаписи, за которую извинились задержанные грозненцы. Один из них пояснил в телесюжете, что услышал от таксиста, что там закрыта дорога, и решил пошутить.

Публикация сюжета ЧГТРК в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 239 тысяч подписчиков, с 8 мая по 10.20 мск 10 мая набрала 35,7 тысячи просмотров, под ней размещено 85 комментариев.

Авторы некоторых комментариев, написанных на русском языке, сочли публичные извинения чрезмерным наказанием за шутку. "Вай, что они такого сделали, между собой говорили и всё", – написал, в частности, adam_moskva555. "Шутки запрет, сразу извинений букет", – срифмовал freeman0505.

"Почему можно завозить водку в магазин "Лента", а подшутить над этим нельзя? Ничего не пойму, что за бред", – высказалась rozetta_095. "Уж такое время щас. Продавать можно, а шутить нельзя", – ответил murad_eltuev95. "Он же не подшучивает над спиртным или же "Лентой", он этим разговором оскорбил весь состав УМВД Грозного!" – объяснил umar_aldynskiy195.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь гипермаркет "Лента", однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, говорится в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Схожие мнения высказали и посетители Instagram-паблика eldit_net, на который подписано 219 тысяч подписчиков. Там публикация набрала за 17 часов, к 10.20 мск 10 мая, 446 отметок "нравится" и 25 комментариев. "Че за мода, извиняться", – написал, в частности, um_muslimov. "Извинистан", – констатировал starlingsvis.

Некоторые пользователи указали на неосмотрительность авторов шуточной публикации. "Вот не учат их ничему ошибки других", – написал, в частности, of_kari.

Государственная телекомпания "Грозный" регулярно выпускает репортажи с порицанием и извинениями жителей Чечни за различные поступки, в том числе за публикации в соцсетях и мессенджерах, употребление алкоголя и лихачество на дорогах. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Некоторые пользователи YouTube в комментариях к видео "Кадыровских силовиков разозлила шутка, записанная жителями Грозного", размещенном 9 мая на канале "В мире сегодня", в свою очередь раскритиковали авторов шуточного сообщения.

"Нечего прикалываться над хорошими людьми. Если в следующий раз такое повторится, надо бить палками, чтобы запомнили раз и навсегда", –- написал, в частности, пользователь Критик Шавади. "Это не шутки – это клевета", – высказал мнение пользователь с ником Студент.

"Он взрослый мужчина и прекрасно знает, что в месяц [Рамадан] говорить про спиртное грех. Правильно сделали, что заставили извиняться. Лучше в мечеть сходили бы и покаялись за свои грехи. У них, наверное, и взрослые дети есть, какой они им пример показывают?" – написала Malika 095. Всего под публикацией размещено к 10.20 мск 14 комментариев.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".