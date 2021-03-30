Житель Сибири покаялся за слова в адрес чеченского спецназа

30 марта 2021, 12:51

Житель Красноярского края Иван Михановский обнародовал видеозапись своего извинения за оскорбительные слова, адресованные участникам совместных учений Росгвардии и чеченского СОБР.

Как сообщал "Кавказский узел", практика публичных покаяний, которая активно применяется в Чечне, распространилась в России на другие регионы. В частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных, хотя пользователи Instagram в комментариях осуждали эту практику.

Житель города Дудинка в Красноярском крае извинился за резкое высказывание в адрес участников военных учений, сообщило 29 марта издание "Сибирь. Реалии"*. Само видео с извинениями 29 марта опубликовал Telegram-канал издания "Сибирь. МБХ медиа". На кадрах видео с извинениями показан эпизод первого видео, на котором спускающихся парашютистов голос за кадром в уничижительной форме сравнивает с животными.

Мужчина на кадрах видео заявил, что его зовут Иван Михановский, что во время высказывания оскорблений был нетрезв. "Недавно я выложил ролик с грязью, с ужасными словами про спецназ, который приехал к нам на тренировки. Слова, сказаны в нетрезвом виде. А они ежедневно выполняют боевые задачи, тренировки, они ходят в спортзалы. Общение с людьми у них прекрасное. Все люди относятся к ним хорошо. Хочу извиниться перед всеми ребятами Росгвардии, находящимися здесь на тренировке. Простите меня, пожалуйста, за эту неправдивую грязь. Если что-то понадобится ребятам – чаю предложить – я всегда помогу", – сказал житель Красноярского края.

Военные учения в Дудинке прошли в середине марта, в них приняли участие, в том числе спецназ Росгвардии и чеченский СОБР, бойцы отрабатывали навыки по нейтрализации условной бандгруппы, сообщили 16 марта "Вести Красноярск". Также в сюжете телекомпании показаны несколько спускающихся парашютистов.

Напомним, что перед жителями Чечни ранее уже извинялись жители далеких от Северного Кавказа регионов. Так 3 февраля 2020 года на YouTube-канале "Зелимхан" был опубликован ролик, на кадрах которого житель Челябинской области Дмитрий Куприн попросил прощения за публикацию своего видео с оскорбительными выпадами в адрес чеченского народа. После этого автор канала "Зелимхан" заявил, что в отношении Куприна "вопрос полностью закрыт".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

*процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.