Новая группа добровольцев отправлена из Грозного в зону спецоперации

11 октября 2023, 20:03

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Добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, вылетели из Грозного в зону специальной военной операции. Они вступят в спецназ "Ахмат" и заключат контракт с Минобороны, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов на Украину, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе. Об очередной отправке такой группы он сообщил 3 октября. 28 сентября руководитель Российского университета спецназа в Гудермесе отчитался, что с начала СВО на Украине университет подготовил более 14 тысяч бойцов.

Ранее власти Грозного сообщали, что подготовка добровольцев в Российском университете спецназа длится в течение 10 дней. Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

По прибытии в зону боевых действий добровольцы вступят в ряды спецназа "Ахмат", где им предоставят контракт Минобороны России, добавил он.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции.

"Кавказский узел" сообщал, что в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми также в камуфляжной форме.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

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