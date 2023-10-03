Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону спецоперации

03 октября 2023, 07:09

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В зону проведения специальной военной операции на Украине отправлена очередная группа добровольцев, она пополнит ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов на Украину, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе. Об очередной отправке такой группы он сообщил 23 сентября. 28 сентября руководитель Российского университета спецназа в Гудермесе отчитался, что с начала СВО на Украине университет подготовил более 14 тысяч бойцов.

Ранее власти Грозного сообщали, что подготовка добровольцев в Российском университете спецназа длится в течение 10 дней. Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался 2 октября в своем телеграм-канале об отправке в зону проведения специальной военной операции очередной группы добровольцев. По его словам, они пополнят ряды бойцов спецназа "Ахмат".

Добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, врио министра внутренних дел республики Аслан Ирасханов, начальник Грозненского отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров.

Опубликовано видео отправки добровольцев. Один из них заявил, что в университете обучающихся в полном объеме подготавливают и снаряжают.

В начале августа Рамзан Кадыров заявил, что с начала военной операции в зону боевых действий отправлены из Чечни 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев.

При этом Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции.

"Кавказский узел" сообщал, что в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми, также в камуфляжной форме.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

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