Власти признали гибель на Украине 2700 военных с юга России

14 октября 2023, 20:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 1347 бойцов из СКФО и 1353 из ЮФО погибло в специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября представители властей и силовики официально подтвердили гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 2650 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО).

С начала проведения специальной военной операции на Украине власти и силовики сообщили о гибели как минимум 2700 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погибли 1347 жителей СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 643. Подтверждена гибель 213 жителей Северной Осетии, 184 военных из Ставропольского края, 133 жителей Чечни 1 , 108 бойцов из Кабардино-Балкарии 2 , 43 – из Ингушетии и 23 – из Карачаево-Черкесии.

Подтверждена официально гибель в ходе спецоперации 1353 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине погибли 544 жителей Волгоградской области, 304 бойца из Ростовской области, 229 военнослужащих из Краснодарского края, 204 жителя Астраханской области, 34 военных из Адыгеи и 38 – из Калмыкии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.