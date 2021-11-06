Эли Кадыров во время поединка на турнире "Время Легенд". Стоп-кадр из ролика на странице https://www.youtube.com/watch?v=HQlbyBAngNc

06 ноября 2021, 07:24

Аналитики объяснили победы детей Кадырова в турнирах демонстрацией власти

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сыновья Рамзана Кадырова принимают участие в боях на турнирах, так как глава Чечни таким образом пытается продемонстрировать свою власть. Победа его детям обеспечена вне зависимости от типа мероприятия и несмотря на то, что это приносит Кадырову больше критики, чем PR-эффекта, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно, что сын Рамзана Кадырова Эли стал победителям поединка на турнире по профессиональному боксу "Время легенд-7" в Грозном. Пользователи соцсетей сочли, что победа сына главы Чечни была предсказуемой, а его соперник поддавался. Тренер детей Кадырова на этом турнире также одержал победу нокаутом. Племянник главы Чечни после боксерского турнира заявил, что обязан победой Рамзану Кадырову.

Боксом занимаются четверо сыновей Кадырова – Эли (Зелимхан), Адам, Ахмад и Абубакар. Ранее чеченские правозащитники Оюб Титиев и Руслан Кутаев предположили, что за победами сыновей Кадырова часто стоят тренеры и организаторы турниров. Они входят в окружение главы Чечни и не хотят его расстраивать, отмечается в справке "Кавказского узла" о поединке Адама Кадырова и Аслана Биттирова "Странный бой сына Кадырова".

Причиной проведения так называемых "странных боев" сыновей Рамзана Кадырова является то, что для Кадырова и его окружения "самое главное всегда побеждать", считает политолог Алексей Малашенко. "Они полагают, что "мы должны быть везде". Им всем важно всегда быть победителями и главное, они сами верят в то, что побеждают. При этом чеченская аудитория все хорошо понимает — тамошние люди уже научились разбираться в тонкостях боев", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Помимо того, что это [Рамзану Кадырову] просто нравится, подобные действия должны внушить людям, что Кадыров и его родственники – всегда первые. Вы должны знать, что если вы деретесь с сыном Кадырова на поединке, то победителем будет объявлен он, вне зависимости от реальной ситуации", – сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров и его окружение не обращают внимания на критику подобных действий, добавила она. "Для них это неважно. Главное – что тебя провозгласили победителем, остальное неважно. Как-то Сергей Адамович Ковалев смотрел видеозапись боксерского поединка с участием Кадырова. Надо сказать, что Ковалев в свое время был чемпионом Московской области по боксу и разбирался в предмете. Так вот, по его словам, то, как себя вел на ринге Кадыров, было смешно. Но победителем признали его. Так что, это такая демонстрация своей власти над всеми. Я не сомневаюсь, что если будет какая-то выставка художников, и там будет участвовать Кадыров или его родственник, то именно его и объявят победителем", – подчеркнула Ганнушкина.

Бои с участием сыновей Кадырова направлены на то, чтобы приучить общество к тому, что дети чеченских лидеров талантливы, высказал свое мнение на условиях анонимности специалист по PR-технологиям в сфере спорта. "Но общество не обманешь – люди все видят", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бои, в которых побеждают сыновья Рамзана Кадырова, не имеют PR-эффекта, считает директор коммуникационного агентства "2L" Александр Лихтман. "Я не вижу в этих матчах никакого PR-эффекта, скорее антипиар. Здесь нет никакого приучения общества к гениальности сыновей Кадырова. Скорее здесь работает стайный инстинкт "ты мне – я тебе". Я тебе подсужу, а ты мне потом чем-то поможешь. Либо это просто страх", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, критика выпадает из поля зрения этих людей. "В лучшем случае они ее не видят, а в худшем – считают проявлениями зависти", – заключил он.

Напомним, что сын Рамзана Кадырова Адам в поединке на турнире "Время легенд-6: Спецоперация" техническим нокаутом победил бойца из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова. Пользователи в соцсетях назвали победу нечестной, так как рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то что Биттиров не касался пола рукой или коленом. Руководитель Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков 23 апреля раскритиковал решение тренеров, которые после приостановки боя выбросили белое полотенце в знак поражения. Тренеры Аслана Биттирова из страха объявили о его поражении от Адама Кадырова на турнире "Время легенд", предположил боец Магомед Исмаилов.

Бои с участием сыновей Кадырова вызывали сомнения у болельщиков и ранее. Так, 4 октября 2016 года, во время турнира в Грозном по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, трое сыновей Кадырова победили в поединках, один из боев завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного подростка рассказали, что бои были постановочными.

16 августа 2018 года Адам Кадыров победил на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, после этого глава Чечни заплатил проигравшему сопернику сына 100 тысяч рублей.

Кроме того, осенью 2020 года по итогам поединков на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном комментаторы в интернете также поставили под сомнение достоверность побед, одержанных тремя сыновьями Кадырова.

* организация внесена решением Минюста РФ в реестр НКО, выполняющих функции иноагента

Примечание:

"Пятилетнему сыну Кадырова отдано первое место за чтение Корана в детсаду", "Власти Чечни выхолостили образ Ахмата Кадырова формальным поклонением", "Выдвижение Кадырова на гуманитарную премию названо неуместным пиаром".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 ноября 2021, 06:30

07 ноября 2021, 05:32

07 ноября 2021, 04:33

  • Элене Хоштария голодает четверо суток

    На четвертый день голодовки лидер оппозиционной грузинской партии "Дроа" Элене Хоштария не испытывает проблем со здоровьем, сообщила обследовавший политика врач Майя Цаава.

07 ноября 2021, 03:34

07 ноября 2021, 02:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи