Аналитики объяснили победы детей Кадырова в турнирах демонстрацией власти

06 ноября 2021, 07:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сыновья Рамзана Кадырова принимают участие в боях на турнирах, так как глава Чечни таким образом пытается продемонстрировать свою власть. Победа его детям обеспечена вне зависимости от типа мероприятия и несмотря на то, что это приносит Кадырову больше критики, чем PR-эффекта, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно, что сын Рамзана Кадырова Эли стал победителям поединка на турнире по профессиональному боксу "Время легенд-7" в Грозном. Пользователи соцсетей сочли, что победа сына главы Чечни была предсказуемой, а его соперник поддавался. Тренер детей Кадырова на этом турнире также одержал победу нокаутом. Племянник главы Чечни после боксерского турнира заявил, что обязан победой Рамзану Кадырову.

Боксом занимаются четверо сыновей Кадырова – Эли (Зелимхан), Адам, Ахмад и Абубакар. Ранее чеченские правозащитники Оюб Титиев и Руслан Кутаев предположили, что за победами сыновей Кадырова часто стоят тренеры и организаторы турниров. Они входят в окружение главы Чечни и не хотят его расстраивать, отмечается в справке "Кавказского узла" о поединке Адама Кадырова и Аслана Биттирова "Странный бой сына Кадырова".

Причиной проведения так называемых "странных боев" сыновей Рамзана Кадырова является то, что для Кадырова и его окружения "самое главное всегда побеждать", считает политолог Алексей Малашенко. "Они полагают, что "мы должны быть везде". Им всем важно всегда быть победителями и главное, они сами верят в то, что побеждают. При этом чеченская аудитория все хорошо понимает — тамошние люди уже научились разбираться в тонкостях боев", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Помимо того, что это [Рамзану Кадырову] просто нравится, подобные действия должны внушить людям, что Кадыров и его родственники – всегда первые. Вы должны знать, что если вы деретесь с сыном Кадырова на поединке, то победителем будет объявлен он, вне зависимости от реальной ситуации", – сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров и его окружение не обращают внимания на критику подобных действий, добавила она. "Для них это неважно. Главное – что тебя провозгласили победителем, остальное неважно. Как-то Сергей Адамович Ковалев смотрел видеозапись боксерского поединка с участием Кадырова. Надо сказать, что Ковалев в свое время был чемпионом Московской области по боксу и разбирался в предмете. Так вот, по его словам, то, как себя вел на ринге Кадыров, было смешно. Но победителем признали его. Так что, это такая демонстрация своей власти над всеми. Я не сомневаюсь, что если будет какая-то выставка художников, и там будет участвовать Кадыров или его родственник, то именно его и объявят победителем", – подчеркнула Ганнушкина.

Бои с участием сыновей Кадырова направлены на то, чтобы приучить общество к тому, что дети чеченских лидеров талантливы, высказал свое мнение на условиях анонимности специалист по PR-технологиям в сфере спорта. "Но общество не обманешь – люди все видят", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бои, в которых побеждают сыновья Рамзана Кадырова, не имеют PR-эффекта, считает директор коммуникационного агентства "2L" Александр Лихтман. "Я не вижу в этих матчах никакого PR-эффекта, скорее антипиар. Здесь нет никакого приучения общества к гениальности сыновей Кадырова. Скорее здесь работает стайный инстинкт "ты мне – я тебе". Я тебе подсужу, а ты мне потом чем-то поможешь. Либо это просто страх", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, критика выпадает из поля зрения этих людей. "В лучшем случае они ее не видят, а в худшем – считают проявлениями зависти", – заключил он.

Напомним, что сын Рамзана Кадырова Адам в поединке на турнире "Время легенд-6: Спецоперация" техническим нокаутом победил бойца из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова. Пользователи в соцсетях назвали победу нечестной, так как рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то что Биттиров не касался пола рукой или коленом. Руководитель Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков 23 апреля раскритиковал решение тренеров, которые после приостановки боя выбросили белое полотенце в знак поражения. Тренеры Аслана Биттирова из страха объявили о его поражении от Адама Кадырова на турнире "Время легенд", предположил боец Магомед Исмаилов.

Бои с участием сыновей Кадырова вызывали сомнения у болельщиков и ранее. Так, 4 октября 2016 года, во время турнира в Грозном по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, трое сыновей Кадырова победили в поединках, один из боев завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного подростка рассказали, что бои были постановочными.

16 августа 2018 года Адам Кадыров победил на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, после этого глава Чечни заплатил проигравшему сопернику сына 100 тысяч рублей.

Кроме того, осенью 2020 года по итогам поединков на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном комментаторы в интернете также поставили под сомнение достоверность побед, одержанных тремя сыновьями Кадырова.

* организация внесена решением Минюста РФ в реестр НКО, выполняющих функции иноагента