Пользователи соцсетей сочли необоснованной победу детей Кадырова на турнире по боксу

04 сентября 2020, 11:44

Трое сыновей Рамзана Кадырова приняли участие в поединках на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном. Пользователи Интернета поставили под сомнение достоверность одержанной ими победы в поединках.

Как сообщал "Кавказский узел", сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боях и ранее. 16 августа 2018 года чемпионат по профессиональному кикбоксингу в Грозном завершился поединком между сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и спортсменом из Кабардино-Балкарии. После того, как в бою одержал победу сын Кадырова, глава Чечни заплатил 11-летнему кикбоксеру из Кабардино-Балкарии за проигрыш 100 тысяч рублей.

Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, который прошел 4 октября 2016 года в Грозном, трое сыновей Кадырова также одержали победу и поединках, один из которых завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного ребенка рассказали, что бои были постановочными.

По итогом проверки Минспорта России 18 октября 2018 года состоялось совещание, на котором участие детей на турнире в Грозном было официально признано нарушением правил ММА, говорится в справке "Кавказского узла" "Детские бои".

3 сентября на арене спорт-холла "Колизей" в Грозном трое сыновей Рамзана Кадырова – Ахмад, Эли и Адам, приняли участие в боксерском турнире "Время Легенд-5". Об одержанных ими победах 3 сентября на свой странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Рамзан Кадыров. "Дорогие друзья! Настоящим украшением проходящего в столичном спорт-холле "Колизей" боксерского турнира стали показательные бои, в которых выступили юные воспитанники РСК "Ахмат". Основной кард бойцовского шоу "Время Легенд-5" открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения. Победы в свой актив на боксерском ринге записали внуки нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Ахмад, Эли и Адам. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление своих сверстников Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксеров", – написал глава Чечни.

Комментаторы восприняли с иронией участие сыновей Кадырова в состязаниях

Запись на странице Кадырова к 10.10 мск 4 сентября набрала 209 отметок "Нравится", комментаторы оставили 11 сообщений. Большинство из положительные. "Мужчин Кадыровых хватит и на футбольную команду, если надо будет", – написал Ростислав Искандаров. "Пусть Всевышний сделает благословенным продолжение. Ахмат Сила", – прокомментировал сообщение Усман Джабраилов.

Запись о победе в поединках сыновей Кадырова была размещена в на странице Instagram ЧГТРК "Грозный ". На страницу подписаны 877 тысяч пользователей. К 10.10 мск публикация набрала 2896 отметок "Нравится", комментаторы оставили под ней 34 сообщения. Некоторые из них усомнились в оправданности победы сыновей главы Чечни. "Почему каждый раз выигрывают дети Рамзана?" – задался вопросом пользователь abdulkhamid_apaev. "Кадыровы (почему-то) всегда побеждают)", – согласился пользователь msr52752. "Потому что они Кадыровы", – иронично ответила miss___997. "Потому что их тренируют лучшие спортсмены! Эти дети тренируются каждый день", – возразил пользователь zr_mkhm.

Запись об участии сыновей Кадырова в боксерском турнире "Время Легенд-5" была размещена 3 сентября на странице Instagram-паблика "grozny_inform". На паблик подписаны 233 тысячи пользователей. К 10.10 мск 4 сентября публикация набрала 398 отметок "Нравится", комментаторы оставили под ней 14 сообщений. Часть из них также усомнилась в обоснованности победы сыновей главы Чечни. "Не удивительно", – отметил пользователь chalaev9995. "Я очень сильно уважаю Кадырова и как он работает. Но, блин, можно было поопытнее боксеров выбрать для этого поединка против своих пацанов", – написал xasan_amari.

Жители Чечни согласились с мнением пользователей соцсетей

Победы сыновей главы Чечни в поединках были ожидаемыми, заявил местный житель Жунид, на протяжении нескольких лет занимавшийся боксом. "То, что сыновья Рамзана одержат победы, было ясно изначально. Иного просто не могло быть. Может соперников им подобрали соответствующих, может еще что. Но я, как человек имеющий отношение к боксу, не увидел ни какой-то особой техники, ни особого умения. Размашистые удары, открытые позиции, передвижения немного хаотичные, как мне показалось. Они просто занимали центр ринга, а противники бегали вокруг и размахивали кулаками", – сказал Жунид корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласился житель Грозного Лукман. "А что, кто-то ожидал иного результата? Ясно, что сыновья падишаха не могли никоим образом проиграть, как впрочем и другие представители клуба "Ахмат". Случилось то, что должно было случиться", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Лукман.

Комментариев со стороны Минспорта и бойцовского сообщества относительно нового детского боя в Грозном пока не поступало. На сайтах министерства и Федерации бокса России, по состоянию на 10.50 мск 4 сентября, нет никаких комментариев в связи с турниром в Грозном.

После дискуссии вокруг детских боев в 2016 году Минспорта России пообещало направить руководству исполнительных органов власти в регионах и в общероссийские спортивные федерации письма "с напоминанием о недопустимости проведения спортивных соревнований без учёта требований законодательства..., обратив особое внимание на соблюдение минимального допустимого возраста участников". При этом замглавы ведомства Павел Колобков сообщил, что наказан за привлечение детей к боям никто не будет, поскольку у Минспорта нет таких полномочий.