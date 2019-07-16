Власти Чечни объявили самодеятельных певцов вне закона

16 июля 2019, 16:12

Выступать с концертами и выкладывать ролики с песнями в интернете могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил министр культуры Чечни. Несколько жителей Чечни в эфире местного телевидения заявили, что больше не будут заниматься самодеятельностью. Республиканские власти зачищают рынок от конкурентов официально одобренных исполнителей, считает блогер Тумсо Абдурахманов.

Вечером 15 июля на телеканале "Грозный" был показан 11-минутный спецрепортаж "В Чечне взялись за "творчество" псевдоартистов", в котором министр культуры республики Хож-Бауди Дааев продемонстрировал ролики любителей, размещающих в интернете песни в собственном исполнении. "Казалось бы, а что в этом такого? Поют себе, и пусть. Да вот беда в том, что люди, которые их слушают, всегда относят этих исполнителей к Минкульту Чечни", - пояснил автор репортажа.

Сам министр пояснил, что песни должны допускаться "в народ" только с разрешения специальной комиссии. "По поручению главы республики Рамзана Ахматовича созданы специальные комиссии, которые проверяют музыкальную составляющую песни, слова на их соответствие, выносят специальное решение. Специальное заседание проводят: люди должны приходить со своим репертуаром. Только после того, как та или иная песня одобрена специальной комиссией, только после этого песня имеет право уйти в народ", - сказал в эфире телекомпании Хож-Бауди Дааев. Автор сюжета отметил, что песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской республике".

В сюжете была представлена беседа министра с тремя исполнителями. "Вы знаете, что в республике создана специальная комиссия. Кто вы такие, чтобы ее не слушать? Чем тогда мы занимаемся и чем вы занимаетесь?" - спросил он (здесь и далее перевод с чеченского языка корреспондента "Кавказского узла"). Исполнители - двое молодых мужчин и девушка - признали на камеру свою неправоту. "Это неправильное дело. Больше не допустим", - сказал один из них. "Прошли те времена, когда пели все что можно, танцевали как и что хотели, делали что вздумается. Установлен порядок, в республике есть глава, есть власть, есть дисциплина - шутить никому не позволим", - резюмировал министр культуры.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" публикует на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

"Я неправильно исполнял песни. С сегодняшнего дня этого больше петь мы не будем. Чтобы стать работником культуры, надо было пройти специальную комиссию. <...> Просьба ко всем, кто поет песни. Это не позволяют и не позволят. Кто не работает [в системе культуры], кто аранжировки делает - кто бы он ни был, тайно если он деньги зарабатывает", - сказал в эфире телеканала после встречи с министром один из самодеятельных исполнителей Аюб Вахарагов.

Вызванная к министру Иман Темирбулатова рассказала, что успела без разрешения исполнить несколько песен. "Я не работница культуры, работаю в другом месте. Тех, кто делает аранжировки, как хочет, пишет музыку, хочу призвать перестать пачкать нашу культуру", - сказала она в эфире.

Еще три девушки, с которыми встретился министр, пояснили, что в интернет попали записи их пения для друзей и знакомых. "Неужели у вас нет отцов [чтобы вас остановить]? Вы что, умеете песни писать, исполнять их?" - сказал Дааев в эфире телекомпании.

По состоянию на 16:00 мск 16 июля сюжет ГТРК "Грозный" набрал в YouTube более 130 тысяч просмотров. Комментарии к видео отключены, лайков и дизлайков нет.

Борьбу чеченских властей с самодеятельными исполнителями раскритиковал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Этим молодым артистам исполнять свои песни запретили не из соображений заботы о чеченских традициях, это сделали из соображений уничтожения конкуренции. Очевидно, что эти молодые ребята стали популярны и их творчество стоит дешевле, чем творчество кадыровских артистов. Соответственно, они стали забирать рынок. И с ними решили расправиться вот таким вот образом", - сказал Тумсо Абдурахманов в ролике "В Чечне взялись за неугодных артистов", также опубликованном в YouTube 15 июля.

Он также заявил, что нынешние власти Чечни в действительности являются нарушителями чеченских традиций, и напомнил о проведении вскоре после прихода Рамзана Кадырова к власти конкурса красоты "Краса Чечни".

К 16.00 мск 16 июля ролик "В Чечне взялись за неугодных артистов" набрал более 55 тысяч просмотров, четыре тысячи лайков и 173 дизлайка. Под роликом оставили 1124 комментария, в основном пользователи согласились с позицией Тумсо Абдурахманова.

"Как будто больше нет проблем в стране", - отметил в комментариях Black_Angel_95 ААА. "Это северокорейский сценарий", - отметил пользователь YouTube Ким Ын. "Я Пастернака не читал, но свое мнение имею". Кажется, мы это уже проходили. Как писать, что читать, как думать, что петь и как танцевать, как одеваться и носить прическу. История повторяется", - прокомментировал Temirlan Khachukaev.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".