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15:35, 13 мая 2025

Награждение Адама Кадырова прошло на фоне герба России без крестов

Награждение Адама Кадырова, герб России без крестов. Коллаж "Кавказского узла". 12 мая 2025 г. Скриншот видео https://lenta.ru/news/2025/05/13/na-nagrazhdenii-adama-kadyrova-zametili-gerb-rossii-bez-krestov/ https://t.me/RKadyrov_95/5727

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Адам Кадыров получил юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный"", награждение прошло на фоне герба России, на котором отсутствуют кресты.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта стало известно, что приказом директора Росгвардии 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров  награжден ведомственной медалью "За боевое отличие". Награждение стало возможным из-за произвольной трактовки заслуг Кадырова-младшего руководством Росгвардии, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Пользователи соцсетей отреагировали ироническими комментариями на публикации о награждении Адама Кадырова медалью Росгвардии. После этого Адам Кадыров получил должность куратора МВД Чечни, а затем  был упомянут в должности секретаря Совета безопасности, хотя официального сообщения о назначении не публиковалось.  Назначения на должности детей Рамзана Кадырова, и в частности Адама, который не может официально занимать этот пост, являются "делом семейным", указали правозащитники.

Ранее Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров  опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

О награждении своего сына юбилейно медалью «25 лет ОМОН «АХМАТ-Грозный» галва Чечни Рамхан Кадыров сообщил в своем Telegram-канае. «25 лет ОМОН «АХМАТ-Грозный». Высшей награды ЧР — ордена Кадырова был удостоен заместитель командира ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Рамзан Дадаев. Памятные юбилейные медали «25 лет ОМОН «АХМАТ-Грозный» вручены Адаму Кадырову и Николаю Максимовичу. Также ряд отличившихся сотрудников отмечены медалями и нагрудными знаками, сообщил он 12 мая.

Как следует из видео, приложенного к сообщению, на изображении герба России которое размещено на плацу подразделения, на гербе России отсутствуют кресты.

На фоне этого герба проходили все награждения в этот день,  в том числе и Адама Кадырова.

На изменение герба России обратил внимание оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов*. 

"То есть с государственного герба кресты вы убираете, но на своей груди с гордостью носите (ордена мужества являются крестами). Где логика? И что это за неуважение к государственному символу России?" - прокомментировал он.

На сегодняшний день Адам Кадыров является обладателем уже 17-ти орденов и медалей (плюс-минус), подсчитал читатель "Кавказского узла". "В общем, кому что, а кое-кому – награды. Во время моей службы в армии у нас был один штабной офицер, у которого было несколько медалей, и все исключительно юбилейные", - написал он.

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Автор: "Кавказский узел"

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