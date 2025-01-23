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10:47, 23 января 2025

Абдул-Керим Кадыров назначен командиром ОМОН "Ахмат-Крепость"

Абдул-Керим Кадыров. Фото: https://grozny-news.net/society/2025/01/22/203026.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственник главы Чечни Абдул-Керим Кадыров, сошедший в 2021 году с дистанции при сдаче нормативов на получение крапового берета, назначен командиром ОМОН "Ахмат-Крепость".

Как информировал "Кавказский узел", в октябре 2021 года между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов произошел конфликт. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты, хотя были сняты с дистанции за обман – друзья подвозили их на машинах во время испытаний. С дистанции сошел родственник главы Чечни Рамзана Кадырова – Абдул-Керим Кадыров.

Майор полиции Абдул-Керим Кадыров назначен командиром ОМОН "Ахмат-Крепость" управления Росгвардии по Чечне. На представлении нового командира ОМОНа присутствовали вице-премьер республики Абузайд Висмурадов, начальник управления Росгвардии Шарип Делимханов и министр МВД по Чечне Аслан Ирасханов, сообщило 22 января ИА "Чечня сегодня".

Выступающие подчеркнули, что Абдул-Керим Кадыров – образцовый офицер, который всегда отличался смелостью и решительностью, сказано в публикации.

Напомним, ранее СМИ называли Абдул-Керима Кадырова племянником главы Чечни. О том, что он был снят с дистанции во время сдачи нормативов на получение краповых беретов в 2021 году, сообщил основатель движения "Краповых беретов" Сергей Лысюк. Он также опроверг сведения о том, что чеченских бойцов во время марш-броска подвозили на автомобилях. В связи с чем именно Кадыров сошел с дистанции, Лысюк не пояснил.

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Автор: "Кавказский узел"

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