АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Лента новостей
23:58, 20 января 2026

Журналисты обнаружили особняки сыновей Кадырова на 2 миллиарда рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дома Али, Адама и Абдуллаха Кадыровых располагаются в непосредственной близости от резиденции Рамзана Кадырова в Грозном, их совокупная стоимость оценивается более чем в два миллиарда рублей, выяснили журналисты.

Как писал "Кавказский узел", у Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан (Али), Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). О семье Кадырова и ее встроенности во власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".

Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Двое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова Али  и Абдуллах владеют элитной недвижимостью в центре Грозного, говорится в утечке из Росреестра, которую изучил проект "Можем объяснить"*. Их дворцы расположены в 300 метрах от резиденции самого Кадырова в Грозном.

Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:39 01.07.2025
Главное о свадьбах сыновей Кадырова
Свадьбам сыновей Рамзана Кадырова предшествуют публичные встречами с Владимиром Путиным. Сами празднования сопровождаются роскошными церемониями и символическими жестами со стороны представителей властей. При этом имена жен сыновей главы Чечни публично не называются.

В июне 2024 года 17-летний Али Кадыров также встретился с Путиным. Рамзан Кадыров заявил, что президент лично пригласил сына на встречу и поздравил с предстоящей свадьбой. 

 Али Кадыров владеет участком в 4,5 тысяч квадратных метров и домом в 1,3 тысячи квадратных метров. Особняк он приобрел в феврале 2024 года у некоего Адама Касумова. Судя по местным ценам, недвижимость Али Кадырова можно оценить по меньшей мере в 500 млн рублей, говорится в публикации.. 

Рядом с Али дом его младшего брата Абдуллаха, которому принадлежит земельный участок в 4 тысячи квадратных метров и дом в 2 тысячи квадратных метров.Собственником дворца он стал, когда ему вообще было всего 7 лет (сейчас Абдуллаху — 9 лет).  Недвижимость ему подарил родной отец – Рамзан Кадыров, следует из утечки данных из Росреестра. Глава Чечни арендовал этот участок, затем  переуступил землю своему сыну, а тот в 2023-м году приватизировал ее. По местным ценам, этот дом можно оценить примерно в 800 млн рублей.

Рядом с братьями поселился и Адам Кадыров. Ему принадлежит  белый 4-этажный особняк стоимостью 750 миллионов рублей, говорится в публикации.

Напомним, 16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его спутники. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова и сообщил, что Адаму вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. По данным источников, ДТП произошло у дома торжеств "Сафия" на Старопромысловском шоссе в Путинском районе. По данным источников, Адам Кадыров был госпитализирован в московский центр имени Боткина (Боткинскую больницу). При этом высказывались различные версии о его состоянии. По одной из них, в результате сильного удара об ограждение Адама Кадырова выбросило из автомобиля и он получил серьёзные травмы. По другой версии, Кадыров отделался незначительными травмами от сработавших подушек безопасности, а на лечение в Москву его перевезли "на всякий случай".

 Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина. 

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

