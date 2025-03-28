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16:28, 28 марта 2025

Данные о супруге Рамзана Кадырова скрыты в реестре юридических лиц

Медни Кадырова. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/130493/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из открытого доступа в Едином государственном реестре юридических лиц удалены сведения о том, с какими компаниями связана жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни.

"Кавказский узел" писал, что из Единого государственного реестра юридических лиц удалены сведения о том, с какими компаниями связаны дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Табарик.

Из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пропала информация о том, какими компаниями владеет и управляет жена Рамзана Кадырова Медни, пишет 28 марта "Верстка"*.

Медни Кадырова числилась основным владельцем (доля в 99%) компании "Трейд Сити", которая может заниматься управлением недвижимостью и торговлей строительными материалами. Эта фирма через ещё два юрлица владеет торговыми центрами "Беркат" и "Грозный Молл". Последний считается крупнейшим торгово-развлекательным центром в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, с 3 марта этого года Медни Кадырова стала единоличным владельцем "Клиники Аймед", которая до этого принадлежала её матери Залпе Айдамировой, говорится в публикации.

"Клиника Аймед" и "Трейд Сити" 21 марта подали заявления о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные документы. Уже в тот же день записи "Клиники Аймед" были изменены в ЕГРЮЛ, а в понедельник — 24 марта — изменения внесли и в данные "Трейд Сити". Теперь в выписках компаний на сайте проверки контрагентов rusprofile в графе "Сведения об участниках / учредителях" говорится, что "в составе учредителей присутствует одно лицо, скрытое согласно ФЗ №129".

Сейчас в карточке Медни Кадыровой на сайте проверки контрагентов rusprofile нет данных о том, какими компаниями она руководит и владеет.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

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* внесено в реестр иноагентов.

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Автор: "Кавказский узел"

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