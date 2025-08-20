Сын Кадырова во второй раз стал почетным гражданином в Чечне
Ахмату Кадырову, занимающему пост министра республики по физической культуре и спорту, присвоили звание «Почетный гражданин Гудермесского района».
Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову, который является министром спорта республики, было присвоено звание "Почетного гражданина города Грозный". Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале написал, что Ахмат Кадыров "удостоился такого звания за значимый вклад в развитие спорта".
Министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров удостоен звания «Почётный гражданин Гудермесского района». На церемонии награждения Ахмат Кадыров не присутствовал лично — за него награду принял его заместитель Ахмад-Хаджи Делимханов, - сообщает пресс-служба Минспорта Чечни.
О награждении 19-летнего Ахмата Кадырова было обьявленон в селении Джалка Гудермесского района на республиканском турнире, который проводился в честь 74-й годовщины со дня рождения бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. На соревнованиях состоялись поединки по вольной борьбе, боксу, прошли футбольные матчи, - информирует "Коммерсант".
В марте 2023 года Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, встречался с президентом России Владимиром Путиным. Правозащитники, знакомые с реалиями Чечни, расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.
Практически вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. Кто из родственников, друзей и односельчан главы Чечни продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".
Раннее "Кавказский узел" также писал, что члены семьи Кадыровых с начала СВО получили более 150 наград. Рамзан Кадыров с начала военной операции получил как минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат.
