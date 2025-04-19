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05:12, 19 апреля 2025

Старший сын Кадырова стал почетным гражданином Грозного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмату Кадырову присвоено звание "Почетный гражданин города Грозного" за значимый вклад в развитие спорта.

Как писал "Кавказский узел", сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики в ноябре 2023 года, тогда ему было 18 лет. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. В мае 2024 года Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба "Ахмат".

Старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову, который является министром спорта республики, присвоено звание "Почетного гражданина города Грозный", пишет сегодня "Коммерсант".

Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале написал, что Ахмат Кадыров удостоился такого звания за значимый вклад в развитие спорта. Дудаев отметил, что Кадыров за короткое время "достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики", а также назвал его "успешным управленцем, достойным представителем своего рода".

Церемония награждения прошла во время открытия республиканского центра спортивной борьбы, нагрудный знак вручил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.

В марте 2023 года Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, встречался с президентом России Владимиром Путиным. Правозащитники, знакомые с реалиями Чечни, расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.

Практически вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. Кто из родственников, друзей и односельчан главы Чечни продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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Автор: "Кавказский узел"

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