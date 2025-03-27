Адам Кадыров получил медаль Росгвардии за боевое отличие

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Приказом главы Росгвардии 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров награжден медалью "За боевое отличие", которая вручается за участие в контртеррористических операциях и вооруженных конфликтах.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в Чечне, отметили юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Приказом директора Росгвардии Героя России, генерала армии Виктора Золотова Помощник Главы ЧР, начальник отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики, куратор Российского университета спецназа имени В.В. Путина Адам Кадыров награжден ведомственной медалью "За боевое отличие", сообщило сегодня агентство "Чечня сегодня".

Награждение состоялось на собрании, которое посвящено Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, проинформировало управление Росгвардии по Чечне.

Как указано в положении о медали "За боевое отличие", медалью награждаются военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации: за отличие, отвагу и самоотверженность; за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач и специальных операций; за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач и специальных операций, в период проведения контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, в период действия военного или чрезвычайного положения.

"Кавказский узел" писал, что Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды – всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград после того, как 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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