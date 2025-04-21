Слепаков* повторно оштрафован за публикации без маркировки иноагента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юморист и певец из Ставропольского края Семен Слепаков, признанный иностранным агентом, оштрафован московским судом на 45 тысяч рублей за публикации без маркировки. Для Слепакова это уже второй такой штраф, только сумма штрафа теперь выше.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года, Минюст объяснил это решение тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении россиян. Сам исполнитель живет за пределами России. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей

Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили сегодня со ссылкой на информацию суда "РИА Новости".



"Слепаков признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сообщил источник в суде.

Семен Слепаков* пытался обжаловать в суде решение о включении его в список иноагентов. Но Верховный суд России отказался рассмотреть его жалобу.

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* внесен Минюстом России в список иноагентов

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