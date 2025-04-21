RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:33, 21 апреля 2025

Слепаков* повторно оштрафован за публикации без маркировки иноагента

Семен Слепаков. Фото: DedaSasha https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юморист и певец из Ставропольского края Семен Слепаков, признанный иностранным агентом, оштрафован московским судом на 45 тысяч рублей за публикации без маркировки. Для Слепакова это уже второй такой штраф, только сумма штрафа теперь выше.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года, Минюст объяснил это решение тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении россиян. Сам исполнитель живет за пределами России. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей

Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили сегодня со ссылкой на информацию суда "РИА Новости".

"Слепаков признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сообщил источник в суде.

Семен Слепаков* пытался обжаловать в суде решение о включении его в список иноагентов. Но Верховный суд России отказался рассмотреть его жалобу.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом России в список иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:42, 21 апреля 2025
Активисты сообщили о задержании Ардзинбы на российско-абхазской границе
20:22, 20 апреля 2025
Разведчик из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
20:51, 19 апреля 2025
Вардан Гукасян вступил в должность мэра Гюмри
15:56, 19 апреля 2025
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
11:04, 19 апреля 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
03:14, 19 апреля 2025
3
 Семеро военных сбежали из комендатуры в Краснодаре
Все события дня
Новости
Сотрудники ФСБ во время задержания. Фото: ФСБ России
15:10, 21 апреля 2025
Аналитики поспорили о подоплеке отчетов ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье
03:10, 21 апреля 2025
Свидетели обвинения не опознали подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Цветение абрикосов. Стоп-кадр видео сообщества "Сады России" "ВКонтакте". https://vk.com/video-44893922_456240598.
22:48, 19 апреля 2025
Апрельские заморозки привели к риску потери части урожая на юге России
Владимир Шмидке. Скриншот фото из Telegram-канала Дениса Климова от 19.04.25, https://t.me/KlimovApanasenkovie/5266.
20:19, 19 апреля 2025
Житель Ставрополья убит в военной операции
Вернувшиеся из плена бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.04.25, https://t.me/mod_russia/51495.
19:22, 19 апреля 2025
Бойцы из девяти регионов юга России возвращены в рамках обмена военнопленными
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Беженцы из Нагорного Карабаха. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zvlJSzl11cQ
18 апреля 2025, 16:50
Беженцы из Карабаха потребовали ответов от президента

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше