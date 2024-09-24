24 сентября 2024, 01:29

Слепаков* обжаловал штраф по закону об иноагентах

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Юморист и певец, уроженец Ставропольского края Семен Слепаков (Слепаков Семен Сергеевич признан иностранным агентом) обжаловал в суде штраф в 30 тысяч рублей, назначенный ему за публикации без маркировки иноагента. 

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков судится с властями, присвоившими ему статус иностранного агента. 14 сентября Слепаков подал в Верховный суд России жалобу на решение суда первой инстанции, а также апелляционой и кассационной инстанций, отказавших ему в удовлетворении иска к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Как следует из судебных документов, Слепакова признали иноагентом из-за "антироссийских песен и стихов". 

Слепаков получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей на том основании, что его посты не сопровождались маркировкой иноагента. 

Слепаков обжаловал административный штраф Таганского районного суда Москвы, следует из информации на столичном портале судов общей юрисдикции.

Верховный суд России, куда Слепаков обратился с жалобой на решения о статусе иноагента, отказался рассмотреть его жалобу, сообщило 23 сентября РИА "Новости". 

Минюст внес Семена Слепакова в список иноагентов в апреле 2023 года, объяснив решение тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении граждан РФ. Исполнитель живет за пределами России.

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Примечание:

"В реестре иноагентов оказался бывший официальный представитель Минэнерго Ставрополья", "Суд отказался снять статус иноагента с Семена Слепакова*", "Пользователи соцсети отреагировали на отказ Галкина гастролировать в Чечне". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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