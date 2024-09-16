Суд назвал песни причиной внесения Слепакова* в реестр иноагентов

16 сентября 2024, 06:33

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Антироссийские песни и стихи, которые уроженец Ставропольского края Семен Слепаков*, оспаривающий в Верховном суде статус иноагента, выкладывал в соцсетях, стали причиной его внесения в реестр, следует из судебных документов.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что кассационный суд в Москве отказался удовлетворить жалобу уроженца Ставропольского края, юмориста и певца Семена Слепакова*, который требовал снять с него статус иностранного агента. 14 сентября Слепаков подал в Верховный суд России жалобу на решение суда первой инстанции, а также апелляционой и кассационной инстанций, отказавших ему в удовлетворении иска к Минюсту с требованием снять статус иноагента.

Минюст России внес Семена Слепакова* в реестр иноагентов из-за исполнения антироссийских песен и стихов, сообщает сегодня, 16 сентября РИА "Новости", ссылаясь на имеющиеся у него в распоряжении судебные документы.

Суд уточнил, что речь идет о как минимум двух песнях, в одной из которых Слепаков* "высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях".

В другой песне он "высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России", сообщает ТАСС.

Кроме того, как сказано в документах, "анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности". Минюст получил сведения Федеральной службы по финансовому мониторингу, из которых следует, что юморист и певец "является получателем опосредованного иностранного финансирования одно операцией в январе 2021 года <...> и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года".

Напомним, Минюст внес Семена Слепакова* в список иноагентов в апреле, объяснив это тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Исполнитель живет за пределами России.

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* внесен в реестр иностранных агентов.

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