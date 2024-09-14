Слепаков* обжаловал статус иноагента в Верховном суде

14 сентября 2024, 11:12

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Уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* подал в Верховный суд России жалобу на решения суда первой инстанции, а также апелляционной и кассационной инстанций, отказавших ему в удовлетворении иска к Минюсту с требованием снять статус иноагента.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что кассационный суд в Москве отказался удовлетворить жалобу уроженца Ставропольского края, юмориста и певца Семена Слепакова*, который требовал снять с него статус иностранного агента.

Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ суда предыдущей инстанции снять с него данный статус иностранного агента, сообщил сотрудник пресс-службы суда.

"Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича*", – привело сегодня его слова РИА "Новости".

Сотрудник пресс-службы уточнил, что дата рассмотрения пока не назначена.

Слепаков* подал жалобу в Верховный суд России на решение суда первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Напомним, Минюст внес Семена Слепакова* в список иноагентов в апреле, объяснив это тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Исполнитель живет за пределами России.

Слепаков* с 2022 года живет вместе с семьей в Израиле, бизнес в России он закрыл, а недвижимость продал, отметил 13 июля News.Ru.

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* внесен в реестр иностранных агентов.

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