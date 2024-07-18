18 июля 2024, 02:26

Суд отказался снять статус иноагента с Семена Слепакова*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд в Москве отказался удовлетворить жалобу уроженца Ставропольского края, юмориста и певца Семена Слепакова*, который требовал снять с него статус иностранного агента. 

Как писал "Кавказский узел", в апреле Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов. Минюст России объяснил это тем, что артист "получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Исполнитель живет за пределами России. В начале июня суд в Москве отказался рассматривать иск Слепакова* к Минюсту с требованием снять статус иностранного агента. 

Второй кассационный суд общей юрисдикции 17 июля рассмотрел кассационную жалобу Семена Слепакова* на июньское решение Замоскворецкого райсуда столицы. В суде Слепакова по доверенности представлял адвокат. 

"Проверив материалы дела, судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом суда. 

Семен Слепаков* с 2022 года живет вместе с семьей в Израиле, бизнес в России он закрыл, а недвижимость продал, отмечает в публикации от 13 июля News.Ru.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пользователи соцсети отреагировали на отказ Галкина гастролировать в Чечне", "Слепаков нецензурно извинился перед сборной России и Кадыровым", "Кадыров вступил в стихотворную баталию со Слепаковым". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июля 2024, 03:25

18 июля 2024, 01:27

18 июля 2024, 00:28

  • Одиннадцать бойцов со Ставрополья убиты на Украине

    Временно исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа назвал имена одиннадцати убитых в боевых действиях бойцов. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 452 военных из Ставропольского края.

17 июля 2024, 23:31

  • Активисты и экологи назвали непоправимым ущерб от пожара под Новороссийском

    В результате лесного пожара пострадали три особо охраняемые природные территории, 900 видов флоры и фауны, в том числе 100 краснокнижных, погибли в огне, и восстановление экосистемы займет годы, сообщил эколог. Местные жители и волонтеры участвовали в тушении пожара, так как возможностей техники спасателей не хватало в горных условиях, рассказали активисты.

17 июля 2024, 22:32

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи