Суд отказался снять статус иноагента с Семена Слепакова*

18 июля 2024, 02:26

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Кассационный суд в Москве отказался удовлетворить жалобу уроженца Ставропольского края, юмориста и певца Семена Слепакова*, который требовал снять с него статус иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов. Минюст России объяснил это тем, что артист "получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Исполнитель живет за пределами России. В начале июня суд в Москве отказался рассматривать иск Слепакова* к Минюсту с требованием снять статус иностранного агента.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 17 июля рассмотрел кассационную жалобу Семена Слепакова* на июньское решение Замоскворецкого райсуда столицы. В суде Слепакова по доверенности представлял адвокат.

"Проверив материалы дела, судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом суда.

Семен Слепаков* с 2022 года живет вместе с семьей в Израиле, бизнес в России он закрыл, а недвижимость продал, отмечает в публикации от 13 июля News.Ru.

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* внесен в реестр иностранных агентов.

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