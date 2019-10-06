Противники Трапезникова готовят новую акцию протеста в Элисте

06 октября 2019, 22:26

Встреча противников назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова с главой Калмыкии Бату Хасиковым не изменила позиций сторон, активисты анонсировали новый митинг. Одиночный пикет с критикой Хасикова и Трапезникова сегодня состоялся у администрации президента в Москве.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику (ДНР). Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж.

Назначение Дмитрия Трапезникова временным главой Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

Одиночный пикет с требованием "убрать Хасикова и Трапезникова" состоялся сегодня у администрации президента в Москве. Его провел менеджер Эдуард Балтыков. В своем Facebook в 17.06 мск он опубликовал соответствующий пост фотографии с пикета. На фото мужчина стоит с плакатом "Уберите из Калмыкии вон наместников [...] Хасикова и Трапезникова".

"Плакат рисовал сам. Пользовался тем, что было под рукой: старые обои и фломастеры для выделения в тексте важных мест", - прокомментировал Балтыков.

По его словам, в самом начале пикета к нему подошли сотрудники полиции: "Проверили и сфотографировали меня с плакатом и мой паспорт - первую страницу и прописку. Через минуту подошёл ещё один патруль, сказали, что они из другого подразделения и повторили то же самое [...] спросили, что за тематика".

Как долго продолжался пикет, Балтыков не сообщил. По состоянию на 22.20 мск его пост собрал 90 лайков, восемь комментариев и 24 репоста.

Противники назначения Дмитрий Трапезникова намерены добиваться его отстранения мирным путем, сообщил активист Бадма Бюрчиев. Он отметил, что состоявшаяся 5 октября встреча с Бату Хасиковым "позиции сторон не поменяла - он будет настаивать на кандидатуре Трапезникова".

"Нам по-прежнему пытаются объяснить, что мы никого не представляем [...] Хасиков сказал, что за него проголосовали 90 тысяч жителей Калмыкии, мол, выведите хотя бы 40 тысяч, тогда поговорим. Рассчитывать на 40 тысяч, конечно, несерьезно, но любая значимая цифра в этом вопросе может стать решающим фактором", - написал Бюрчиев в своем Facebook 5 октября 20.20 мск.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

Бюрчиев также сообщил, что 13 октября в Элисте состоится санкционированный митинг с требованием отставки Трепезникова. По состоянию на 22.20 мск его пост собрал 144 лайка, 80 комментариев и 94 репоста.

Акции против назначения Дмитрия Трапезникова вышли на новый для Калмыкии уровень протеста, отметил 1 октября член исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Батыр Боромангнаев. Он пояснил, что организацией акций протеста занимаются десятки молодых людей, что является новым для республики форматом.

В поддержку активистов выступил историк и политический аналитик Валерий Соловей. "Борьба, которая ведется сейчас в Элисте, это борьба за правое дело, и она важна для всей России. Наши люди имеют неотъемлемое право влиять на любые назначения и решения, от которых зависит их судьба. Я понимаю, что подавляющее большинство не имеет возможности приехать в Элисту. Но мы можем распространить информацию, чтобы люди в Элисте поняли, что они не одиноки", - написал он сегодня в 19.54 мск на своей странице в Facebook.

Комментируя встречу 5 октября, Бату Хасиков назвал противников назначения Трапезникова "организаторами несанкционированных митингов в Элисте".

"В ходе диалога выяснилось, что недоверие к репутации и профессиональным качествам Дмитрия Викторовича основывается на информации, полученной из сомнительных источников в Интернете. Прозвучали недопустимые выражения, что он предатель, вор и преступник. Земляки, призываю быть объективными", - написал глава Калмыкии на своей странице в Instagram.

По словам Хасикова он предложил собравшимся лично встретиться с Трапезниковым, чтобы тот рассказал "о своих профессиональных достижениях, биографии, программе развития Элисты".

"Также обратил внимание, что конкурс на должность главы администрации города – открытый. Рекомендовал собравшимся выдвинуть своих кандидатов со своими решениями проблем нашей столицы. Озвучил компромисс – услышать и согласиться с тем, что Трапезникову нужно дать время. Не верить фейковым новостям, а судить по результатам", - добавил Хасиков.

Его пост по состоянию на 22.00 мск собрал 2 550 лайков и 509 комментариев.

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году, высшее образование получил в Донбассе и Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком. 31 августа 2018 года Трапезников был назначен врио главы непризнанной ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте горадминистрации Элисты. Во время онлайн-конференции 30 сентября Трапезников заявил, что готов "при необходимости выйти и поговорить" с противниками его назначения.

27 сентября на платформе Change.org была размещена петиция с требованием об отставке Дмитрия Трапезникова, которая по состоянию на 22.10 мск собрала 3 333 подписи.

Напомним, в марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики. Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".