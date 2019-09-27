Жители Калмыкии раскритиковали Хасикова за назначение главы Элисты

27 сентября 2019, 01:35

Назначение исполняющим обязанности главы Элисты Дмитрия Трапезникова, ранее временно возглавлявшего непризнанную Донецкую народную республику, говорит о полной зависимости главы республики Бату Хасикова от Кремля, заявили представители оппозиции. Трапезников посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября городское собрание утвердило назначение на пост временно исполняющего главы Элисты Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. На эту должность его рекомендовал глава Калмыкии Бату Хасиков. Назначение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков.

Трапезников родился в 1981 году в Краснодаре, однако высшее образование получил на Донбассе и в Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком, где в 2014 году была провозглашена независимость непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). 31 августа 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР и Верховным главнокомандующим ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте городской администрации.

Чтобы «сдвинуть с места» городские проблемы, которые не решались годами, необходимы нестандартные решения, написал, комментируя назначение Трапезникова, 26 сентября на своей странице "ВКонтакте" Бату Хасиков.

«Нужен настоящий антикризисный менеджер во главе города – с большим опытом работы, способный принимать быстрые, но при этом продуманные решения, умеющий работать в сложных и зачастую кризисных условиях. Уверен, что Дмитрий Трапезников подходит этим требованиям. Он уже вник в проблемы Элисты, участвовал в проведении экспертизы проблемных вопросов – человек в теме. А его огромный опыт работы в крайне сложных условиях Донецкой народной республики, несомненно, будет полезен», - написал Хасиков. По состоянию на 0.40 мск 27 сентября пост прокомментировало 40 пользователей, после чего администратор страницы ограничил возможность комментировать, публикация понравилось 49 пользователям. Публикация на эту же тему на странице Хасикова в Instagram набрала 1406 отметок "нравится".

"Поставьте местного, родного. Что мало грамотных людей здесь", - написал пользователь под ником Aleksandr Makedonskiy.

"Совершенно посторонний человек. Хорошо придумали. Всё по указке сверху", - написал Бадма Азыдов.

«Это ни к чему хорошему не приведет! [...] народ против», - считает Алексей Монтаев.

Оппозиция объяснила назначение Трапезникова указанием Кремля

Своим назначением Бату Хасиков поставил в тупик «рационально мыслящих жителей Калмыкии», заявил председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев.

«Пока только недоумение и растерянность. Но я думаю, что в Москве решение было сформулировано давно [...]. Хасиков – совершенно несамостоятельная фигура, так что было понятно, что он будет молча выполнять волю Кремля», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, назначение Трапезникова - это "высший акт пренебрежения к калмыцкому народу".

Боромангнаев считает, что этот шаг вряд ли изменит мнение о Хасикове у его сторонников. «Если у кого-то и появятся какие-то сомнения, то это будет абсолютное меньшинство», - отметил он. Боромангнаев уверен, что сторонники Хасикова "начнут искать всевозможные оправдания" его решению. "Таковы психологические особенности человека – никто не хочет чувствовать себя неправым", - пояснил Боромангнаев.

Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев считает, что назначение бывшего главы Донецкой народной республики на пост сити-менеджера Элисты «лишний раз подтверждает правоту оппозиции». «Мы изначально говорили, что этого человека (Хасикова) нельзя выбирать руководителем республики. Это абсолютно зависимая от Кремля фигура – со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Трапезников "не знает ни республику, ни наш город", - считает Бадмаев.

Депутаты горсобрания проголосовали за Трапезникова «почти единогласно», сообщает РИА «Калмыкия».

Комментариями представителей партий «Справедливая Россия» и КПРФ, представляющими в горсобрании основной блок оппозиции, а также мэрии Элисты по поводу назначения Трапезникова «Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, кикбоксер Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности главы Калмыкии указом президента Владимира Путина. 8 сентября избран главой республики с результатом 82,57%, говорится в биографической справке о Хасикове, подготовленной "Кавказским узлом".

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