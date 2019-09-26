Депутаты горсовета Элисты голосуют за назначение Дмитрия Трапезникова, https://www.gorod-elista.ru/about/info/news/14634/

26 сентября 2019, 21:39

Хасиков привел в администрацию Элисты бывшего главу ДНР

Исполняющим обязанности главы Элисты стал Дмитрий Трапезников, в 2018 году временно возглавлявший непризнанную Донецкую народную республику. Назначение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков.

Дмитрий Трапезников назначен по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова, сегодня его назначение утвердило городское собрание, сообщила пресс-служба мэрии Элисты.

Трапезников родился в 1981 году в Краснодаре, однако высшее образование получил на Донбассе и в Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком, где в 2014 году была провозглашена независимость непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). 31 августа 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР и Верховным главнокомандующим ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте городской администрации.

Генпрокуратура ДНР уже через неделю после назначения Дмитрия Трапезникова заявила о его незаконности, и 7 сентября представители Народного совета ДНР сменили Трапезникова Денисом Пушилиным, говорится в биографической справке, подготовленной ТАСС.

С избранием и. о. главы элистинской администрации Трапезникова поздравил помощник президента России Владислав Сурков. "Рад и горжусь, что наши донецкие кадры востребованы. Желаю успехов", - процитировало издание слова помощника Владимира Путина.

Скриншот комментария к назначению Трапезникова и.о. главы администрации Элисты, https://t.me/pro_krasnodar/210320Назначение Трапезникова вызвало и ироничную реакцию. "Элистинскую народную республику делать будет? Опыт имеется", - написал администратор Telegram-канала "Протестный Краснодар" Wotanovskiy Wotanovskiy.

Кикбоксер Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности главы Калмыкии указом президента Владимира Путина. 8 сентября избран главой республики с результатом 82,57%, говорится в биографической справке о Хасикове, подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Дебаты кандидатов в главы Калмыкии оказались формальными", "Источники раскрыли схему мобилизации бюджетников юга России на выборы", "Избирком Калмыкии отказался поддержать претензии Атеева к Хасикову".

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