Хасиков оправдался за назначение Трапезникова на пост главы Элисты

30 сентября 2019, 13:48

Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета «нестандартными решениями». Мнения пользователей соцсетей о новом градоначальнике разделились.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября жители Элисты провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, назначенного по предложению главы Калмыкии, также разметив петицию с аналогичными требованиями в Интернете. Петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, размещенная 27 сентября на платформе Change.org и адресованная председателю горсобрания, набрала по состоянию на 13.33 мск 2379 подписей.

26 сентября горсобрание Элисты утвердило врио главы города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. На должность мэра Элисты его рекомендовал глава Калмыкии Бату Хасиков. Назначение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков.

Бату Хасиков опубликовал видеобращение к жителям республики в своих аккаунтах в соцсетях, в котором публично объяснил назначение на должность врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова. По словам Хасикова, нынешняя ситуация в Элисте требует от руководства города «нестандартных решений».

«Когда я начал руководить республикой, особенно много жалоб поступало от предпринимателей Элисты, ведь за каждую подпись чиновника выставлялся ценник…Нам приходилось бороться со срывами сроков строительства ключевых объектов, также нецелевым расходованием государственных средств… Коррупция, криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития Элисты, республики…Вся инженерная инфраструктура жилищного хозяйства полностью изношена, городской бюджет страдает от хронического дефицита средств, счета многих городских организаций заблокированы….Я убежден что сложившаяся ситуация требует нестандартных решений», - заявил глава Калмыкии в видеообращении.

Назначение исполняющим обязанности главы Элисты Дмитрия Трапезникова, ранее временно возглавлявшего непризнанную Донецкую народную республику, говорит о полной зависимости главы республики Бату Хасикова от Кремля, заявили представители оппозиции. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

Хасиков также отметил, что пригласить бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики в Калмыкию стало личным решением главы региона. «Вначале пригласил приехать в республику в качестве эксперта, провести анализ, составить заключение о ситуации в городе. За два месяца он подготовил проект развития Элисты, которую мы показали в «высокие» кабинеты, она понравилась, ее отметили как работу высокого уровня», - пояснил Хасиков, анонсировав комплексный план развития Элисты, который будет представлен в ближайшее время.

По словам Хасикова, Трапезников имеет опыт управления. «На мой взгляд, (Трапезников) имеет большой профессиональный опыт, имеет колоссальный опыт восстановления Донбасса, по-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера сложно придумать», - сообщил глава республики, призвав местных жителей не поддаваться на провокации.

Семиминутный видеоролик был выложен в официальных профилях в соцсетях около 22.40 мск и за 14 часов набрало 26 887 просмотров в Instagram, 1,3 тысяч - Facebook и 38 586 тысяч просмотров в «ВКонтакте». Кроме того, видеоролик Хасикова собрало более 700 комментариев во всех трех соцсетях.

После своего назначения Дмитрий Трапезников заявил, что в его работе на посту врио главы Элисты необходимо доверии горожан. «Очень важно доверие горожан к власти… В ряде случаев на лицо халатное отношение чиновников на местах, отсутствие системного подхода и контроля, а порой информационной составляющей», - процитировало Трапезникова 27 сентября РИА «Калмыкия».

Пользователи соцсетей поспорили о назначении Трапезникова

Мнения пользователей соцсетей по поводу назначения Дмитрий Трапезникова на пост врио мэра Элисты кардинально разделились. Часть раскритиковали это решение, обосновав это негативной репутацией нового градоначальника и тем, что Трапезников не жил в регионе.

«У (Трапезникова) плохая репутация, поэтому люди возмущены», - написал, в частности, пользователь под ником dzhiglipuf.

«Неужели у нас нет достойных на эту должность людей? Сколько можно с республикой экспериментировать?» - написала liudmila_7738.

«Не могу поверить, что в республике нет авторитетных порядочных хозяйственных людей», - поддержала пользователь markavreliy008.

Более десяти пользователей потребовали от главы республики публичных выступлений, а не через соцсети. «А почему все через (Instagram)? Нельзя было на площади с людьми обсудить?», - написал djangar_ivanovich.

Другие пользователи поддержали назначение Трапезникова и призвали местных жителей дать ему время. «Когда управленец толковый, то результат видно уже через пол годика. Нужно дать шанс показать себя», - написал, в частности, пользователь под ником sandzhiev.o.

«То, что он приезжий вовсе не означает, что он будет плохо работать», - считает x777pc.

«Дайте человеку шанс проявить себя, сказано же, что нужен человек далекий от российской и нашей клановости. Он побоится воровать в чужой стране!» - прокомментировала victoria_victorova.

Дмитрий Трапезников родился в 1981 году в Краснодаре, высшее образование получил в Донбассе и Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком, где в 2014 году была провозглашена независимость непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). 31 августа 2018 года Трапезников был назначен врио главы ДНР, председателем Совета министров ДНР и Верховным главнокомандующим ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте городской администрации.

Напомним, что в марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики. Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".