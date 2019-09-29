Элистинцы потребовали снять Трапезникова с поста врио мэра

29 сентября 2019, 15:43

Жители Элисты провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, назначенного по предложению главы Калмыкии. Петиция с аналогичным требованием набрала за сутки более 1700 голосов.

Как писал "Кавказский узел", жители Калмыкии раскритиковали Бату Хасикова за назначение Дмитрия Трапезникова врио главы Элисты. Это назначение свидетельствует о полной зависимости Хасикова от Кремля, заявили представители оппозиции. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

26 сентября горсобрание Элисты утвердило врио главы города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. На должность мэра Элисты его рекомендовал глава Калмыкии Бату Хасиков. Назначение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков.

Сегодня жители Элисты провели двухчасовой сход на площади Победы, протестуя против решения горсобрания утвердить на посту врио главы города Дмитрия Трапезникова, пишет "Кавказ.Реалии".

По оценке одного из инициаторов схода, председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерия Бадмаева, к началу схода на площади собрались 100-150 человек, но позднее, по данным издания, число участников схода увеличилось.

У собравшихся не было транспарантов, лишь мобильный стенд с надписью "Это наш город". На площади присутствовали около 10 полицейских, которые не мешали проведению схода, пишет издание.

Петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, размещенная 27 сентября на платформе Change.org и адресованная председателю горсобрания, набрала по состоянию на 15.41 мск 1710 подписей.

"Съезд ойрат-калмыцкого народа требует отстранить от должности и.о. главы города Элисты Трапезникова Д. до 1 октября. Наше требование продиктовано огромным негативным резонансом в Калмыкии, вызванным этим кадровым решением. Трапезников Д. не имеет никакого отношения к нашей республике. Это бывший и.о. главы самопровозглашенной ДНР и его назначение свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты. Обращение с нашим требованием Съезд ойрат-калмыцкого народа передал в городское собрание 27 сентября. Если мнение жителей Калмыкии будет проигнорировано, мы призываем земляков 1 октября публично заявить о своем несогласии с назначением Трапезникова", - говорится в тексте обращения.

Элистинское горсобрание и администрация города пока не прокомментировали на своих сайтах требования протестующих.

Дмитрий Трапезников родился в 1981 году в Краснодаре, высшее образование получил в Донбассе и Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком, где в 2014 году была провозглашена независимость непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). 31 августа 2018 года Трапезников был назначен врио главы ДНР, председателем Совета министров ДНР и Верховным главнокомандующим ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте городской администрации.

Напомним, что кикбоксер Бату Хасиков был назначен врио главы Калмыкии указом президента Владимира Путина. 8 сентября на выборах главы республики за Хасикова проголосовали 82,57% избирателей, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Бату Хасикове.