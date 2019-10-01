Акции против Трапезникова вышли на новый для Калмыкии уровень протеста

01 октября 2019, 17:48

Власти обещали запустить в Калмыкии программу кадрового резерва, а вместо этого назначили руководителем Элисты выходца из непризнанной ДНР, заявили горожане на народном сходе. Организацией акций занимаются десятки молодых людей, это новый для Калмыкии формат протеста, указал член исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Батыр Боромангнаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 сентября жители Элисты уже проводили сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения и попросил генпрокурора России проверить гражданство, образование и стаж Трапезникова.

Назначение Трапезникова временным главой Элисты утвердили 26 сентября депутаты горсобрания. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков.

Боромангнаев: "Это совсем новый формат протеста для Калмыкии"

По данным руководителя калмыцкого отделения "Яблока", члена исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Батыра Боромангнаева, на сегодняшний сход пришли несколько сотен человек. "Требование участников народного схода: отстранение от должности или отмена предыдущего решения Элистинского городского собрания о назначении главой администрации Дмитрия Трапезникова. Это человек, который является выходцем из Донецкой области, из непризнанной ДНР, человек из администрации президента, "человек Суркова". Его навязали Бату Хасикову, а тот спустил вниз и продавил - хотя говорят, что рекомендовал - городскому собранию. А ручное собрание утвердило Трапезникова исполняющим обязанности", - заявил Батыр Боромангнаев.

Разрешения на сход никто не просил, поскольку акция проходит в специально предназначенном для этого месте, но чиновники уже пытаются выяснить, кто является ее организатором, отметил Боромангнаев. По словам активиста, за организацию схода 29 сентября на него завели административное дело.

"Протест продолжится, хотя не могу сказать, в какой форме. В выработке тактики и стратегии принимает большое количество людей, в том числе молодых. Мы, люди более старшего поколения, даже как-то на периферии этого процесса. К нам обращаются за советами, но этот процесс - стихийный и широкий. В организации участвуют несколько десятков человек. Это совсем новый формат протеста для Калмыкии. Но это то, что уже апробировано и у нас в России, и в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, а сейчас реализуется у меня на глазах. Современные технологи уже использовали протестующие в Ингушетии, Бурятии. И меня радует, что к протесту против беспредела со стороны властей подключаются широкие слои населения во всех регионах", - процитировал Батыра Боромангнаева "Росбалт".

Организаторы анонсировали санкционированный митинг

Сегодняшняя акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней", который расположен перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты", информировало "Эхо Кавказа". "Мы требовали, чтобы до 1 октября Трапезникова сняли с должности. Мы не были услышаны. Так что сегодня у нас молебен, после которого мы подаем заявку на проведение санкционированного митинга. Уверен, что на согласованную акцию выйдет гораздо больше людей, подключится системная оппозиция", - процитировал "Кавказ.Реалии" активиста Бадму Бюрчиева.

По его словам, активисты также намерены вести в соцсетях флешмоб "Так я слышал однажды". "Это цитата из буддийских сутр. Люди будут рассказывать о кланах, которые присутствуют в горсобрании Элисты. Кто что знает, кто что слышал – о том, кто там чей человек, в горсобрании. Потому что власти нам объясняют, что Трапезников хорош, так как он вне кланов, он с кланами приехал бороться. Вот мы и поможем им бороться с кланами", – заявил Бюрчиев.

Протестующие напомнили о программе кадрового резерва

Один из протестующих заявил на митинге, что крайне возмущен назначением Трапезникова. "Для меня лично это как будто к нам привезли беспородного барана и говорят: это лошадь, чистокровная, английской породы. Она будет содержаться на ваши деньги, на деньги налогоплательщиков. Нужно дать ему возможность, и, возможно, он через год выиграет дерби", - сказал он. Элистинец выразил недоумение назначением выходца с Донбасса на фоне заявлений властей Калмыкии о программе кадрового резерва. "Где эта программа, где этот проект? Давайте оттуда выбирать. Неужели там ни одного не найдется образованного человека?" - говорит активист на видео "Митинг против Трапезникова", опубликованном сегодня на странице Адьяна Эрктн в соцсети "ВКонтакте". Другие участники акции криками поддержали выступающего.

Еще один протестующий заявил, что Трапезников обещал прийти на сход, но не явился. "Я пришел сюда, чтобы задать ему вопрос, но его нет", - констатировал он.

"Я сам не политический человек <...> но <сейчас> политика заходит в мой дом", - говорит еще один участник схода на видео акции.

О том, что в республике заработает программа "Кадровый резерв Калмыкии", Бату Хасиков, в частности, заявил в июле на торжественном вручении дипломов магистрантам-отличникам КалмГУ, сообщила 10 июля на своем сайте ГТРК "Калмыкия".

27 сентября на платформе Change.org была размещена петиция с требованием об отставке Дмитрия Трапезникова, которая по состоянию на 17.45 мск 1 октября собрала 2818 подписей.

Напомним, в марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики. Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".