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22:48, 1 июля 2025

Политзаключенная-москвичка пожаловалась на условия в СИЗО Волгограда

Анастасия Бережинская. Фото: Фото: Александра Астахова/Медиазона (признана иноагентом)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Театральный режиссер из Москвы Анастасия Бережинская, осужденная на восемь лет по делу о военных "фейках", заявила о неприемлемом состоянии помещений в волгоградском СИЗО. 

На условия содержания Бережинская, которая находится в волгоградском СИЗО-1 уже три недели, пожаловалась сегодня, во время заседания Верховного суда РФ по кассационной жалобе на ее приговор. Осужденная участвовала в заседании по видеосвязи. 

«В СИЗО-1 Волгограда, откуда сейчас ведется трансляция этой речи, все здание находится в аварийном состоянии. Во всех камерах десятого корпуса на втором этаже состояние помещений критическое. Канализационные трубы сгнили, потолки камер покрыты грибками и плесенью, деревянный пол сгнил, вода из душевых с неисправными трубами подтекает под деревянный настил. В камерах затхлый запах канализации, сырости, плесени, по полу ползают дождевые черви. Все здание протекает сверху донизу в прямом смысле слова», - цитирует ее слова правозащитный проект ОВД-Инфо*. 

Кадры выступления Бережинской распространил ее адвокат Оскар Черджиев. Бережинская находится в так называемой транзитной камере, и под этим предлогом ей не позволяют пользоваться магазином в СИЗО. Кроме того, у нее забрали все книги. Камера, по словам заключенной, не проветривается, другие заключенные в ней постоянно курят. 

Театральный режиссер из Москвы Анастасия Бережинская в ноябре 2024 года была приговорена к восьми годам заключения из-за нескольких постов в соцсети. Суд признал ее виновной по трем уголовным статьям: публичное распространение “фейков” об армии по мотивам политической ненависти, призывы к террористической деятельности и повторная дискредитация армии. 

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* признал Анастасию Бережинскую политзаключенной. “Дело против Бережинской возбудили за высказывания в поддержку Украины и с критикой российских властей”, - говорится в публикации на сайте проекта от 17 июня. 

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Автор: "Кавказский узел"

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